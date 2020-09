Gazapera (7/09/20)

La basura

«La basura, aquel desecho no deseable que no se puede reciclar, es un combustible limpio, y por tanto un residuo aprovechable».

En este escrito no hay gazapo, pero es más elegante decir «… aquel desecho indeseable…».

El verbo haber

«¿No saber conjugar el verbo haber cuando significa existencia, es gazapera?»

«En el tiempo actual, desde los presidentes hasta los alcaldes dicen: “Hubieron quince muertos”, “Habrán muchos seguidores, etc.”». Aníbal Cañas.

Estos son dos de las formas que, según el Diccionario, existen de las personas. «Estar realmente en alguna parte. Haber veinte personas en una reunión. Haber poco dinero en la caja». «Hallarse o existir real o figuradamente. Hay hombres sin caridad. Hay razones en apoyo de tu dictamen.

La ene indisciplinada

«Saludo, Sófocles. Leo su columna Gazapera todas las veces en que es publicada en El Espectador, y observo que normalmente corrige frases de prensa. Pero me atrevo a pedirle que se pronuncie sobre el siguiente plural que escucho con demasiada frecuencia: córrasen, apretesen, cuidesen, etc., siendo lo correcto, según entiendo, corranse, apretense, cuidense, etc. Y dicho error se lo escucho a periodistas y a ejecutivos». Hernando Mañosca Charria.

Tienes razón. Siempre lo he considerado un dicho de la gente inculta. Pero si dices que hay gente culta que lo usa, estamos en la olla.

Salvemos el suroeste

Los nombres de los puntos cardinales son nombres propios de ellos y van con mayúsculas, pero para indicar un sitio en dirección de un numero cardinal no son necesarias las mayúsculas.

