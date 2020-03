No es una pequeña cosa. Pero como todo elemento que relaciona la historia del paramilitarismo, la familia Uribe y la política colombiana, no quedará más que como una anécdota. La anécdota de Gómez Plata.

Cuenta alias Diomedes que “todo el mundo votó por el doctor Álvaro Uribe, votaron, ese es un punto bueno de referencia porque pueden ir, porque me imagino que en cada mesa de votación debe quedar un registro, entonces con base a ese registro pueden ustedes comprobar si lo que he dicho es mentira o es cierto. Pongámosle que el 95% de las personas que votaron en el municipio de Gómez Plata votaron por el doctor Álvaro Uribe, presionados por las autodefensas”. (Ver Presión de las Auc ).