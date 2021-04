Gratuidad en educación superior y reforma del Icetex

Oposición y estudiantes anuncian su propio proyecto de ley en un tema que será importante para 2022.

La gratuidad en la educación superior (ES) es una bandera que la centroderecha le ha ido copiando a la izquierda, sin detenerse lo suficiente en las implicaciones, como si hubiera una sola forma de alcanzar ciertas metas sociales.

El presidente Duque dijo hace poco: “Con la Agenda de Transformación Social queremos gratuidad en la educación superior en estratos 1, 2 y 3”. ¿Cuál es la diferencia con Petro y Jorge Robledo? Que estos proponen la gratuidad universal (incluso para quienes pueden pagar su ES y recibirían subsidios regresivos, pero son unos estupendos activistas de mostrar).

En palabras del partido Dignidad que lidera Robledo: “Garantizar matrícula cero para la totalidad de estudiantes de todas las IES públicas del país durante 12 años”, en lugar de gastar 14 billones de pesos en aviones de guerra, dice su publicidad. Un argumento ganador para quedarse con la juventud universitaria en las presidenciales.

El discurso del presidente concede que no tenemos ninguna “gratuidad” para estratos 1, 2 y 3, como si vinieran pagando en los recibos de matrícula lo que cuesta su educación superior. No es así. Lo que se paga es una pequeña fracción, con la salvedad de las instituciones que no aplican el principio de “paga lo que puede”.

Hemos tenido semigratuidad, con frecuencia cuasi gratuidad total, vía financiación de la oferta, y lo que proponen es gratuidad total. No defender esta realidad no es bueno para el debate. También hemos tenido pasividad de los gobiernos para dejar que algunas IES estatales cobren matrículas que no son justas financieramente con las familias (autonomía universitaria de por medio).

La segunda implicación del discurso del presidente es doble y es política, pues van a decir: si estamos de acuerdo en la gratuidad total para los estratos 1, 2 y 3, y el 92% de los usuarios de Icetex son de esos estratos, i) ¿para qué necesitamos la entidad? y ii) apliquemos la gratuidad hacia atrás, es decir, condonemos las deudas (máxime en esta crisis social por la pandemia).

De ahí a que se vuelva incontestable la consigna de “acabar el Icetex y condonar las deudas”, solo hay un paso o unos trinos, cuando el proyecto de ley que ha presentado el gobierno (con apoyo suprapartidista) se ocupa de alivios como condonación de capital en cartera castigada y de otros temas importantes (como gobierno corporativo).

El proyecto del gobierno responde implícitamente la pregunta dura de “¿vamos a seguir en una sociedad donde los estratos vulnerables deben endeudarse para pagar su educación superior?”, y lo hace con un problemático “sí”, al tiempo que el presidente Duque dice que “no”. Mientras no haya definición de un modelo sostenible de financiación de la educación superior que satisfaga las demandas de igualdad y redistribución, toda reforma del Icetex será provisional, pues la entidad es pieza del modelo.

La reforma que ha presentado el gobierno es razonable y tiene virtudes, pero la definición del modelo probablemente ocurra el año entrante. Parece batalla perdida, así la Constitución diga que prevalecen los derechos de los niños y así exista la posibilidad de un modelo distinto y justo, de “riesgo compartido”, pero ya veremos si pasa un “milagro”.

