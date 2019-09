Guaidó no dio la talla

Entre tanto, ¿qué dicen las autoridades colombianas? Pudimos establecer que la Fiscalía esta semana empezará a evaluar las fotografías. Habrá un comité para analizar la situación. Tremenda papa caliente, no será fácil políticamente concluir para la Fiscalía que Guaidó y su equipo eventualmente tienen algún tipo de vínculo con paramilitares en la frontera. Sería un bombazo para Colombia y sus intereses de derrocar a Maduro. Pero también es cierto que, por mucha esperanza que represente Guaidó, no tiene salvoconducto para aliarse con criminales, secuestradores, extorsionadores o narcotraficantes. Nadie puede estar por encima de la ley.

Lo que voy a decir duele por muchas razones. Primero, porque la tragedia que vive Venezuela necesita una salida inmediata, la velocidad de destrucción con la que avanza el régimen ya no tiene cómo describirse. Segundo, porque Juan Guaidó, el escogido para liderar esta última revolución, generó mucha esperanza para su nación; y tercero, porque como colombiano veo cómo el país se queda sin herramientas reales para solucionar la tragedia que generan Maduro y sus secuaces. Pero acá está: Juan Guaidó no dio la talla.

