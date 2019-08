Gustavo Petro y Claudia López, lo que pudo haber sido y no fue

DE REMATE: Es políticamente inmoral que el expresidente César Gaviria haya entregado su aval para la Gobernación de Santander a una fanática religiosa, homofóbica y ultragoda como Ángela Hernández. Es como si el papa Francisco un día se declarara ateo, pero quisiera seguir rigiendo los destinos del catolicismo. ¿Cómo así que las bases liberales todavía no han organizado un motín a bordo para removerlo de su cargo, ah?

En lo que respecta a Petro y Claudia López, por ahora se les aplica la letra del bolero: lo que pudo haber sido y no fue. A no ser que le paren bolas a Lucho Celis… y en el camino arreglen las cargas.

Sea como fuere, en Bogotá se debe seguir el ejemplo de Santander, donde la Colombia Humana-UP y el Polo Democrático por primera vez unieron fuerzas alrededor de la candidatura de Leonidas Gómez. El día en que por fin Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo superen sus diferencias (más personales que políticas) y se consolide la unión, no solo conquistarán la Presidencia de la República sino que podrán deshacerse del lastre que representa el tibio Fajardo, tan cercano al uribismo paisa y tan distante de las verdaderas causas populares.

Hollman Morris habría sido buen alcalde, de pronto mejor que Petro. Ahora bien, las posibilidades de ganar la Alcaldía de Bogotá le nacieron muertas, debido a que la imagen —justa o injusta— de maltratador le acompañará en lo que resta de campaña. No sabemos si alguna culpa le cabe en las acusaciones de su ex, lo cierto es que hoy paga muy caro el error de haberse separado de una mujer cuyo rencor la llevó a dejarse utilizar del siniestro Abelardo de la Espriella para orear los trapos sucios de la relación con su exmarido, con el único propósito de causarle un daño político irremediable.

Haber corrido Petro afanosamente a lanzar a Morris para no quedarse sin candidato solo formaliza la división y habrá de provocar un sismo dentro de la centro-izquierda, como el que antecedió a la segunda vuelta presidencial, cuando Humberto de la Calle y Fajardo no dieron la talla y con su preferencia por el voto en blanco facilitaron el regreso de la bestia herida y sedienta de venganza.

Aquí aplica el refrán que recomienda no mencionar a Watergate delante de Nixon, pues el resultado de semejante gafe fue que al petrista Jorge Rojas le tocó abrirse del parche, mientras que este trino del talentoso Luis Ernesto Gómez, coequipero suyo (¿hasta ese día?), es patética evidencia del malestar que generó en sus propias filas: “Firmamos un ACUERDO para hacer de Bogotá una ciudad consciente y sostenible. ¿Qué tiene que ver la aspiración presidencial de Sergio Fajardo con el futuro de Bogotá? ¡Nada!”. ( Ver trino ).

