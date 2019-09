Hacen falta más “terceros”

none

De ser ello así, las víctimas no tendrán otra opción que actuar decididamente ante la Fiscalía y ante la justicia internacional para que estos terceros se convenzan de la conveniencia de comparecer voluntariamente ante la JEP, antes de que sea demasiado tarde. Probablemente esta vez sí termine siendo verdad que la justicia cojea, pero llega.

La Fiscalía creó, desde diciembre de 2015, un Grupo de Trabajo de Compulsas de Copias e Investigación de Postulados Excluidos. En respuesta a un derecho de petición formulado por la Comisión Colombiana de Juristas en febrero de 2018, el fiscal coordinador de dicho grupo informó que allí se adelantan 88 investigaciones (65 por el procedimiento de la Ley 600 de 2000 y 23 por el de la Ley 906 de 2005). Si bien cada investigación puede abarcar varios hechos, la considerable diferencia entre 88 investigaciones y 6.012 compulsas de copias parece indicar que una cantidad significativa de dichas compulsas no está siendo objeto de investigación.

869 individuos han manifestado voluntariamente su intención de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ser procesados judicialmente por ella en su condición de “terceros”. Se trata de quienes, sin haber sido combatientes, han cometido delitos relacionados con el conflicto armado. 117 de ellos son agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y los restantes 752 son particulares o civiles que, sin ser titulares de un cargo público, han perpetrado un crimen de tal naturaleza.