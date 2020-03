Hipopotamitis

Abundan los debates repetidos y las razones agotadas. No es lícito dejar de actuar: las generaciones futuras también demandan responsabilidad ecológica en el manejo de las invasiones graves y la de hipopótamos no se estabilizará pronto integrando a estos animales en las redes tróficas del presente sin drásticas modificaciones del paisaje. No se trata de una simple gripa que se cura con tres días de paciencia y muchos líquidos.

Ni el caracol, ni la tilapia, ni las acacias o el retamo, ni mucho menos los hipopótamos son culpables de nada. Son seres vivos trasplantados por los seres humanos por error, ignorancia o dolo. Pero el efecto de las invasiones puede ser devastador en los ecosistemas nativos y en las contribuciones que estos hacen a la sociedad, no por cuanto estos no estén en capacidad de absorber nuevas especies sin colapsar, sino porque a menudo los procesos adaptativos requieren miles de años y tienen efectos indeseables en las especies locales en el corto plazo, el humano.

Pero, a menudo, esta inmunidad no es suficiente, al menos en tiempos humanos. Hay muchos ejemplos: el caracol africano devora la vegetación nativa y se expande como peste que pone en riesgo decenas de especies nativas que requieren esas plantas para prosperar. La tilapia, enfermedad comercial expandida por acuicultores irresponsables, sigue depredando cuanto encuentra a su paso sin que haya un mínimo de monitoreo, ni un pago de tasas o compensaciones de control de poblaciones indeseables. La acacia negra o el retamo espinoso hacen bosques densos en áreas silvestres y destruyen la diversidad de los ecosistemas desérticos fríos, a los que muchos no les otorgan ningún valor (son únicos en el mundo, o tal vez lo eran). Y, por supuesto, están los hipopótamos, la megapeste introducida por el narcotraficante con ínfulas de emperador.