Indagatoria y mutación moral en la política

none

Si asesino no es quien mata sino quien recibe el insulto de asesino, tendríamos otro orden moral.

O para que activistas de distintas edades le griten lo mismo al presidente Iván Duque, que no tiene leyenda a cuestas.

Para que lo moral ya no tenga un contenido unívoco en política se ha recurrido a un círculo de odio, distorsión y falsedad porque sin envenenar la mente y el espíritu las personas no cambian el ser “inmanente” de los valores.

Ha sucedido una mutación moral en la política y en una porción considerable de la esfera pública. Ya no tenemos el mismo deber ser, la misma naturaleza de los valores a los que nos adscribimos y tal vez tampoco la misma escala.

Este proceso de impunidad no se dio de repente ni en un vacío social y cultural: tiene sus raíces en la justificación ideológica y moral de la violencia pretendidamente revolucionaria, núcleo de la tradición intelectual que formó a varias generaciones de educadores, jueces, políticos y líderes de opinión en general.