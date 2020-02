Indignados con un informe que no leyeron

“Como lo hemos hecho siempre, con evidencia y con contundencia”: así se defenderán en donde sea necesario hacerlo, según Duque, y ya no sabe uno ni de qué es que está hablando. Ciertamente no es de la justicia penal, que se niega a colaborar; del mal uso de los militares para zanjar problemas menores que le competen a la policía, o de las 36 masacres ocurridas en el 2019: la cifra más alta desde el 2014.

No es que eso también haya debido quedar ahí: es que ahí quedó. Ahí está. Cualquiera lo puede leer. Es cuando menos preocupante que Duque no disponga de 20 minutos para leer entero un informe de 24 hojas que trata sobre la vida y la muerte de los ciudadanos que gobierna.