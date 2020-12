Instagram y WhatsApp en la mira

El miércoles pasado, la Federal Trade Commission (FTC) y una coalición de 48 estados iniciaron la cruzada judicial más grande que se haya visto en cien años de aplicación de las normas antimonopolio en Estados Unidos.

Se acusa a Facebook de crear y mantener un poder dominante en su mercado a través de una estrategia anticompetitiva consistente en adquirir a sus potenciales competidores y cerrar la entrada al mercado a desarrolladores de software que podrían desafiarla.

Están en la mira las adquisiciones de Instagram (2012) y WhatsApp (2014) por parte de Facebook. Le recuerdan a Mark Zuckerberg que, antes de tomarse a Instagram, la veía como “una red social vibrante e innovadora y una amenaza existencial al poder de monopolio de Facebook”. Gracias a estas adquisiciones, hoy en día Facebook tiene bajo su control las cuatro redes sociales con más descargas del mundo.

Seguramente si no estuvieran bajo su paraguas, hoy en día Facebook estaría enfrentando la presión competitiva de Instagram y WhatsApp. El devenir político de muchos países habría sido distinto y otra habría sido la historia de los medios de información tradicionales, la experiencia de los usuarios y la protección de su privacidad.

Facebook se defiende diciendo que su compañía ayudó a crecer y potenciar estas aplicaciones y que los usuarios no están obligados a escoger los servicios gratuitos y de publicidad que presta, sino que lo hacen por el inmenso valor que les proporciona.

La batalla legal apenas comienza. Pasará mucho tiempo antes de que se tome una decisión judicial, que no necesariamente sería adversa a Facebook. No tendría mucho sentido revertir estas transacciones; ya no existen competidores capaces de desafiar a Facebook ni incentivos para innovar y crear aplicaciones para desbancarla. Queda claro que las autoridades que aprobaron estas adquisiciones en 2012 y 2014 fueron ingenuas en el estudio de sus efectos en la competencia.

Posiblemente estamos ante una espuma judicial y mediática que, una vez más, revela que a los reguladores y a las autoridades les está quedando grande el reto de las Big Tech, cuyo poder, influencia e impacto en la humanidad es asimilable al de un Estado soberano.

