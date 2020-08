El Gobierno nacional invoca la necesidad de buscar y lograr acuerdos básicos entre los diferentes sectores del país para atenuar los catastróficos efectos de la pandemia. Con arreglos burocráticos, ha consolidado unas mayorías en el Congreso. Evoca el Frente Nacional, cuando estas impedían cualquier asomo de oposición. Las alianzas le permitirán mejorar la gobernabilidad, pero sus primeros resultados son preocupantes.

En la elección del presidente del Congreso funcionó la aplanadora. El candidato y hoy presidente no fue vetado por la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por la posible compra-venta de votos. La presunción de inocencia debe primar ante todo. Las inquietudes de su elección se refieren a otros aspectos. Su delicado estado de salud, certificado por los médicos que excusan las 149 ausencias durante la pasada legislatura, ya que sus dolencias comprenden, entre otros males, otitis, dolores dentales, cuadros diarreicos, síndrome vertiginoso, virus respiratorios... Podría alegarse que, si bien no era asiduo en su asistencia, las pocas veces que fue su desempeño en los debates e iniciativas compensaba su esporádica presencia, mas no es este el caso, pues sus colegas afirman que solo le oyeron decir buenos días o buenas tardes. El cuadro clínico no ha afectado su aspecto físico, es de esperar que no esté aquejado de alguna dolencia asintomática.