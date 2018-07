La caída de América Latina

Las proyecciones recientes revelan que la economía global crecerá 3,9 % y América Latina descenderá 1,6 %, en 2018, y que la brecha se mantendrá en los próximos años. Las épocas en que los países emergentes se proyectaban por encima de los países desarrollados quedaron en anaqueles.

En las teorías del desarrollo se encuentra que los países de menor desarrollo crecen más rápidamente. El postulado se cumplió bien en los países de Asia y de América Latina, que en la segunda parte del siglo XX crecieron por encima de Estados Unidos y de Europa.

La explicación del revés histórico está en el diagnóstico y los modelos de desarrollo. En las teorías emblemáticas se encuentra que los países operan dentro de sistemas que tienen más restricciones que instrumentos. Sin embargo, en las concepciones de libre mercado que se impusieron a fines del siglo pasado se sostenía lo contrario. Se consideraba que el mercado podía lograr la mayoría de los propósitos y superar las restricciones, y que la presencia del Estado en la política económica sobraba, incluso estorbaba. En consecuencia, se procedió a prescindir de los instrumentos de control y orientación del Estado. Se desmontó la regulación cambiaria, los aranceles y subsidios, las políticas industriales agrícolas y el manejo directo de la liquidez.

En la práctica se han configurado economías que no tienen medios para equilibrar las balanzas de pagos, reactivar las economías, mejorar la distribución del ingreso y contener la proliferación de sustancias tóxicas. Por lo demás, se encuentra que los esfuerzos para conseguir un objetivo se logra a cambio de los otros. Argentina Brasil y Venezuela avanzaron en políticas distributivas audaces a cambio del crecimiento. La mayoría de los países, en particular los dotados en recursos naturales, han sacrificado la producción y el empleo para ajustar las balanzas de pagos a la caída de los precios de las commodities. Los países de la Alianza del Pacífico, no obstante tener las distribuciones más desiguales, le han dado rienda suelta a los TLC y el libre mercado, lo que en un mundo que tiende a cerrarse les significará reducciones del salario real.

Lo grave es que la globalización no ha sido simétrica. Las aperturas comerciales han corrido por cuenta de los países en desarrollo, que han reducido en mayor cuantía los aranceles y subsidios, y cada vez tienen menor influencia sobre los tipos de cambio. En cambio, los países desarrollados se apartan del orden económico de los bancos centrales autónomos para ampliar su influencia en el tipo de cambio y de la progresividad fiscal para reducir los gravámenes de las grandes empresas y aumentar su competitividad externa. Y ahora resulta que las medidas de protección industrial y agrícola, que en el pasado se justificaron como una manera de compensar las desventajas de los países en desarrollo, se han vuelto privilegios exclusivos de los países desarrollados. La verdad es que el modelo de globalización se ha tornado en favor de los países mayores para acentuar sus grandes ventajas en el comercio internacional y el desarrollo.

El problema es de diagnóstico y modelo. El Consenso de Washington dejó a los países de mediano desarrollo sin medios para enfrentar el desarrollo y la competencia externa. Uno de los criterios incuestionables de la ciencia económica es que el número de objetivos no puede ser mayor que el número de instrumentos. La solución no puede ser otra que un nuevo modelo que reconozca las limitaciones del mercado, defina los elementos centrales de la planeación indicativa y avance en novedosos instrumentos y programas para propiciar y conciliar el progreso y la equidad.