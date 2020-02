La carta robada

Algo análogo sucede con la cacareada lucha contra la corrupción: “El que la hace la paga”, y la conformación de un “bloque de búsqueda” contra el fenómeno. Puro humo. De nuevo la evidencia está debajo de nuestras narices. Esta cosa —si me permiten la alusión— se volvió una piñata. Lo cual no es casual. Porque la retórica uribista —como lo planteé en esta columna hace rato— nunca, pero nunca, responde a una acusación con un desmentido; lo hace inevitablemente con una contraacusación. Esto le permite escamotear los hechos y pasar al ataque simultáneamente. El defecto de tal técnica también es doble: bloquea cualquier corrección y es brutalmente agresiva. Por eso el pobre de Hassan Nassar se cogió los deditos en el programa de Vicky Dávila, que de hecho de pronto al principio quería darle una mano: pero el único argumento que tenía a la mano era “tú también lo haces” (que en este caso sea más bien cierto sólo hace más deprimente aún el episodio).

Una de las formas más hábiles de diversión es operar a la luz del día. Algunos lectores recordarán el cuento de Poe del que he sacado el título de esta columna. El protagonista tiene que encontrar una carta —y al granuja que la hurtó—, sabiendo ya que la policía buscó con todas sus técnicas especializadas en los lugares más recónditos. Entonces se le ocurre un pepazo genial: la carta debe de estar a la vista de todos, sobre una mesa (si no recuerdo mal). En efecto, la encuentra.