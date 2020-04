La casa que no es casa

Una columna editorial de The Washington Post decía que “la nueva pandemia ha quitado el velo ilusionista, y el maquillaje hipócrita de la civilización” y puesto en la picota al capitalismo salvaje, que debe morir, que debe desaparecer, porque ha sido el causante de tantas inopias y tragedias para los desposeídos. Y entre estos infortunios está, para muchos, el tener que quedarse en una casa que no es casa.

En Colombia, lo más natural, es decir, la implantación de la infamia y la injusticia social, es que buena parte de las viviendas estén construidas en materiales desechables, sin servicios públicos y en los que la condición de hacinamiento prorroga las desdichas y la propensión a la enfermedad. La situación de miseria se acrecienta no solo por la precariedad de la vivienda y el hacinamiento, sino además porque no hay trabajo formal, por el desempleo, porque hay que sobrevivir del rebusque. La informalidad como factor de un vasto atraso material, al que hay que sumarle, para mayor desventura, la inaccesibilidad a los servicios de salud, educación y otros que son esenciales.