La consulta nació herida

Ante esta barbarie que está ocurriendo en este país, invito a las mujeres a movilizarnos por la vida, queremos vivir en paz en nuestros territorios. No podemos seguir simplemente viendo como nuestro pueblo se sigue desangrando. Es hora de usar nuestro amor maternal y nuestro instinto del cuidado para parar la muerte, para parar este exterminio.

Francia Márquez estuvo en el primer taller de formación que se hizo para los que participamos en la evaluación del DROES y estaba también en la iglesia de Trinidad cuando se leyó el concepto. En 2011, a los del Ministerio de Gobierno se les ocurrió sacar la resolución 0121 con la que pretendían, regresándonos al siglo XIX, privar de sus derechos a la participación y a la consulta a los afrocolombianos que no viven en territorios colectivos; Francia Márquez, Félix Banguero y Moisés Pérez tutelaron. La Corte con sus fallos dio origen a las sentencias T-823/2012 y T-576/2014 que ordenaron constituir el Espacio Nacional de Consulta Previa que finalmente se conformó en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Desafortunadamente, muy pocos funcionarios del sector privado y del Estado respetan las decisiones que tomamos dentro de ese espacio. El futuro no pinta mejor.

Los mayores dicen que el desayuno anuncia cómo será el almuerzo. En el proyecto de Desvío del río Ovejas al embalse de la Salvajina (DROES), un funcionario nos dijo abiertamente: “Garantícennos el sí al proyecto y pidan lo que quieran”. Las conclusiones de este proceso están consignadas en un concepto comunitario y un anexo técnico que, por su valor testimonial y político, todos los que desde el movimiento negro actúan en consulta previa deberían conocer. El 21 de marzo de 1997, al terminar de leer ese concepto, todos los funcionarios de la EPSA salieron de la iglesia de Suárez, corriendo y sin despedirse de nadie. Muchos años después, un amigo ambientalista nos compartió que uno de los mandamases de la EPSA quería conversar. Pero no había nada personal que decir distinto a lo ya expresado colectivamente.

El proyecto que pretendía afectar los territorios negros e indígenas de los ríos San Juan y Calima e intervenir Bahía Málaga nos enfrentó junto con ambientalistas al cálculo de sectores económicos y políticos locales y regionales que habían negociado el material de arrastre, la mano de obra no calificada y que en boca de Carlos Holguín Sardi, entonces gobernador del departamento del Valle, “el desarrollo no va a detenerse por unas cuantas ballenas” y “¿quién está detrás de los que se oponen al proyecto?”.