La contratación de la bodeguita

Terrible que los recursos del erario se utilicen para realizar contrataciones a personas que no tienen las cualidades para ocupar sus cargos. Sin embargo, parece que sí las tienen para hacer campañas oscuras y guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición. Eso no es meritocracia ni austeridad.

“Juan Pablo Bieri será el moderador del grupo; será el puente entre nosotros y quienes nos va a aportar la información requerida. Una vez termine de ingresar a los que me faltan, ingreso a Juan Pablo y les abro el grupo para opiniones. ¡Es para que no nos desordenemos y quedemos claros en la dinámica que presente Bieri!” (sic), escribió Bustamante.