La desigualdad en vitrina

América Latina no podrá revertir las tendencias a la inequidad mientras no se avance en un modelo que concilie los dos propósitos con un amplio número de instrumentos. A la luz de las experiencias comparadas recientes que se encuentran en los coeficientes de Gini, se podría lograr con una política de transferencias fiscales que garantice una participación de los sectores pobres en los ingresos tributarios igual al de la población, la modificación de la estructura comercial y sectorial hacia las actividades de mayor demanda y productividad del trabajo, la elevación del ahorro y la reformulación de las políticas monetarias y salariales.

Los estudios de Oslo y los organismos internacionales presentan la información global, pero no profundizan sobre los orígenes ni las condiciones de los países. La distribución del ingreso aparece como una epidemia que se extiende como pólvora. No se reconocen su estrecha relación con las características de las naciones y la organización institucional. Europa contrarrestó el deterioro con la política fiscal, y los países del sureste asiático con la estructura comercial y sectorial. En contraste, América Latina fue arrollada por la ineficacia de las políticas fiscales y la estructura productiva dominada por los servicios y los recursos naturales.

Lamentablemente, no se ha avanzado en establecer las causas concretas de la distribución del ingreso, en parte porque se presume que las economías evolucionan satisfactoriamente. De ninguna manera se trata de un flagelo que se manifiesta en todas las naciones de forma igual. El deterioro de la distribución del ingreso entre 1980 y 2020 no se dio en Europa y el sureste asiático y se presentó en forma drástica en América Latina.