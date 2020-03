La fábula de María Tifoidea

En 1910 la cuarentena fue revisada por las autoridades sanitarias estadounidenses quienes decidieron revocarla tras firmar un documento con Mary Mallon en el que ésta se comprometía a abandonar su oficio y a adoptar todas las medidas necesarias para dejar de esparcir la enfermedad. No pasó mucho tiempo antes de que Mary, usando otro nombre para no ser detectada, volviese a trabajar como cocinera. En 1915 causó un brote grave en el Hospital para Mujeres de Sloane en el cual murieron dos personas. Tras este incidente fue arrestada y puesta de nuevo en aislamiento forzoso en North Brother hasta su muerte en 1938. Hoy se cree que Mary Mallon pudo haber infectado cientos de personas, muchas de las cuales murieron…

El 15 de junio de 1907, Soper publicó en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense los resultados de su investigación y concluyó que el vector de transmisión de la enfermedad no era otro que Mary Mallon. El problema era que Mary se hallaba en perfecto estado de salud y a lo largo de su vida nunca había presentado ningún síntoma de fiebre tifoidea. Para complicar aún más las cosas, Mary era terca y tenía un carácter recio e indómito producto de su ruda educación irlandesa. La mujer furiosamente se negaba a ser examinada por Soper y sus científicos, y a entregar muestras para su análisis pues, al sentirse sana y vital, no veía cómo los brotes de fiebre tifoidea tenían que ver con ella, a pesar de la clara estela de enfermedad que sembraba tras de sí.