La gastronomía de la familia

Los invito a compartirme sus fotos y recetas vía Twitter en @chefguty. Estoy segura de que no solo me servirán a mí, sino que habrá muchísimas personas agradecidas. Comer siempre será el vínculo más fuerte de la familia para dialogar, construir y solucionar cualquier diferencia que tengamos.

Creo que este encierro no ha salido del todo mal. Por el contrario, hemos recobrado valiosos espacios y conocimientos que nos alimentan hoy el alma y la barriga. Nos hemos enfrentado a la exaltación más pura de los sentimientos más entrañables, que son esas memorias de los bocados que hicieron historia en cada uno de nosotros. Además, rápidamente aprendimos qué vecino vende productos y alimentos, permitiéndonos ayudarlos a ellos con su economía mientras nosotros garantizamos no tener que salir tanto de nuestro círculo seguro.