San Basilio de Palenque recoge y proyecta el espíritu africano en América y resulta un excelente aliado de la amurallada Cartagena de indias, con la que tiene tanta memoria compartida. Su título de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad no es gratuito. Está reflejado en ese oasis africano de cultura y tradiciones enclavado en el Caribe colombiano, pues como dijera el inolvidable Joe Arroyo en una de sus canciones es “la historia nuestra; la historia negra, caballero”. Y el turismo podría darle su empujón a esta olvidada comunidad para que termine la “esclavitud perpetua”, la misma que se inició “en los años mil seiscientos”.

El turismo se percibe como herramienta estratégica para generar empleo y obtener ingresos, pero para lograr el cometido se necesita una participación activa del Estado, con planeación y promoción adecuadas, a fin de organizar la actividad y redistribuir réditos a toda la comunidad, compuesta por cerca de 4 mil habitantes. En la actualidad, son pocos los beneficiarios locales de esta industria, que tiene en este típico palenque un surtidor de atractivos muy particular, con altas posibilidades de encajar dentro del portafolio internacional.

San Basilio de Palenque salió del anonimato hacia los años setenta del siglo pasado, gracias a su primer héroe nacional, Antonio Cervantes, Kid Pambelé, quien marcó historia al otorgarle al país el primer título mundial de boxeo. Detrás de él, los hermanos Ricardo y Prudencio Cardona, también se pusieron la faja de campeones del mundo en otras categorías. Pero el corregimiento no solo ha sido cuna de grandes boxeadores. También de actores del celuloide. Evaristo Márquez, otro cimarrón de estirpe, había sido coprotagonista, con Marlon Brando, de la película italiana, Queimada, producción que en 1969 circuló con éxito en el entramado hollywoodense.