La independencia

Frente a ese informe el senador Uribe dijo en cámaras: “Noticias Uno no tiene respuesta de mi parte y te digo por qué: porque ustedes no son periodismo independiente, ustedes en Noticias Uno lo que hacen es buscar cómo protegen a los amigos de las Farc y cómo maltratan a alguien que, como yo, ha dado una gran batalla por la democracia”. (Ver Indagatoria ).

La investigación no es una especialidad del periodismo, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, dijo Gabriel García Márquez en 1995. Y la frase parece describir la forma en la que el equipo completo de Noticias Uno ha hecho periodismo de cara al país.