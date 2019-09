none

Este no es un escenario nuevo para la memoria, pues el sentido del pasado y del presente siempre serán un campo en disputa. Lo que sí es fundamental es no perder de vista el sentido que tienen las palabras y sus implicaciones sociales, así como la potencia que tiene el lenguaje para hacer posible el mundo. Este es el reto que tenemos con la memoria: mantener viva su capacidad de conmover, de movilizar y de ser solidaria.

Se equivocan quienes piensan que la existencia de la memoria depende de quien administre una institución, ya que esta es consecuencia de años de lucha social. Una memoria que se instaure por decreto jamás logrará conmover. Hará ruido, generará opiniones, se llenará de aplausos complacientes, pero será estéril, porque no podrá movilizar.

Es urgente que el debate público sobre la memoria en Colombia recoja la naturaleza misma del concepto, pues las decisiones tomadas por la actual administración del Centro Nacional de Memoria Histórica están siendo erradas por intentar ser complacientes con nuevas agendas políticas. Por más caprichosas que resulten estas decisiones, no afectarán la potencia que tiene la memoria, tan solo destruirán la legitimidad que esta institución había logrado consolidar.

Ahora bien, la palabra “conmover” no se queda exclusivamente en un “sacudón” que en ocasiones puede “derrumbar” ciertos imaginarios que se tienen. También implica moverse o, lo que es más preciso: moverse por otros y con otros. De ahí la importancia del prefijo “con”, que significa: colaboración, participación, unión, compañía, cooperación. Por tanto, al afirmar que la memoria debe conmover, se establece que no es un movimiento que se da, exclusivamente, al interior del pensamiento de una persona, sino que es, ante todo, un sentimiento solidario que se construye colectivamente. Entonces podemos afirmar que toda memoria que conmueve es solidaria.

En otras palabras, la memoria tiene la capacidad de transformar imaginarios y sacarnos de nuestro lugar de enunciación. Esto implica entender que la memoria no solo nos ofrece información sobre el conflicto armado y sus impactos, sino una forma de aproximarnos a dicho conocimiento desde las emociones. De ahí que los usos políticos de la memoria resulten problemáticos, pues instrumentalizan el dolor para reafirmar odios y posiciones radicales, en lugar de construir vínculos desde lo humano.