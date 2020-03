La ministra Alicia Arango no aprende

Me da la impresión de que la funcionaria no está preparada para una cartera con una exposición mediática tan fuerte como la de un ministro o ministra del Interior, que debe rendir cuenta de cada cosa que se hace en materia política y de relaciones con los gobiernos locales, desde la Casa de Nariño. Si es así, aun puede tomar un cursito de manejo de imagen, dónde además aprenda a hablar en público, porque de esa manera, el día menos pensado, puede meter al presidente de la república en un lío de enormes proporciones.

Esperé que la doctora Arango, con la experiencia que vivió en la mesa por la vida que se celebró en el departamento del Putumayo, donde quiso minimizar los asesinatos de los líderes sociales, comparándolos con los que se cometen en medio de un robo de celular, entendiera que no se puede ir pronunciando frases sin calcular su efecto, porque las consecuencias que éstas en un país que tiene una alta sensibilidad, pueden ser negativas, pero veo que me equivoqué, que la ministra no aprende.

Si la ministra Alicia Arango no es capaz de realizar bien esta tarea, hay que decir entonces que su gestión no le sirve al país, porque transmitir los mensajes del jefe de Estado a los alcaldes y gobernadores, hace parte de su labor diaria, que se debe ejecutar correctamente, porque de ello va a depender la buena coordinación entre el gobierno central con los entes departamentales y municipales y lo que está haciendo con sus desatinadas intervenciones, es calentar los ánimos y provocando que estos terminen en rebelión con el Palacio de Nariño.