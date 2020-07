La nueva realidad

Los desajustes provocados por la pandemia del coronavirus conducirán a unas economías nacionales más pequeñas, con desempleo enorme y desaparición o debilitamiento de sectores enteros. En América Latina se exacerba el presidencialismo y se evidencia el poco Estado, los precarios sistemas de salud y las corruptas administraciones. La incompetencia y banalidad de los presidentes Trump y Bolsonaro, su insistencia en reabrir a rajatabla sus economías, las han tornado en el epicentro de la pandemia en número de contagios y muertes.

En México, Andrés Manuel López Obrador “pasó de resistirse a tomar medidas de confinamiento y animar a «abrazarse, nada va a pasar», a clausurar las actividades económicas no esenciales y exhortar a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena nunca fue obligatoria, para no afectar a los millones de trabajadores informales”, según Carlos Malamud. México sigue una trayectoria de aceleración de los contagios y no existen políticas serias para revertir la situación.