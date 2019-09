La paz, un derecho irrenunciable

none

Reconocer ese cambio evidente en el panorama nacional como consecuencia de la firma de los acuerdos, justifica la necesidad de continuar trabajando como Nación en el cumplimiento de los mismos y en la construcción de la paz. Así, a pesar de los obstáculos y de las recientes declaraciones de algunos exdirigentes de esta guerrilla sobre su regreso a las armas, cientos de colombianos continuamos apostando por la construcción de la paz y demandando la ejecución de los acuerdos. Este es el punto central del asunto y el futuro de nuestro país dependerá de la grandeza política que tenga el Gobierno y la sociedad colombiana para no declinar ante uno de los derechos y valores más sagrados de la humanidad: la PAZ. En palabras de Gandhi “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”.

El proceso de paz permitió la desmovilización y desarme de este grupo insurgente y su concreción en partido político. Este hecho, considerado como uno de los más importantes de la historia reciente del país, creó una posibilidad real de construcción de paz en los territorios. Se planteó así una alternativa de resistencia y lucha diferente a las armas; y de restitución, verdad y no repetición para las víctimas afectadas por más de medio siglo de conflicto armado a lo largo ancho del país.

A lo largo de este conflicto las comunidades rurales y pobres son las más afectadas en su integridad y dignidad humana, en aquellos territorios abandonados por el Estado, en los cuales las necesidades básicas no son satisfechas y las políticas sociales en educación, salud y bienestar son inexistentes. Se genera entonces lamentablemente un ambiente propicio para el desarrollo de prácticas ilegales y violentas, por esta razón el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc-Ep es muy importante para avanzar en la reforma rural integral, tal como se ha contemplado. Así mismo, los demás puntos del acuerdo relacionados con participación política, solución del problema de drogas ilícitas, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, son esenciales para alcanzar una paz justa y duradera.

Sin embargo, en todos los procesos se evidenciaron inconvenientes y obstáculos en la ejecución y puesta en marcha de los acuerdos. En algunos casos, como el Salvador y Guatemala, la restitución a las víctimas continúa siendo un asunto pendiente; no obstante, la consolidación y cumplimiento de los acuerdos como una apuesta de construcción de país permitió la construcción de la paz.

Colombia no ha sido el único país que, por medio de un proceso de negociación y establecimiento de un acuerdo de paz, ha pretendido terminar un conflicto interno que ha durado muchos años y ha dejado miles de víctimas a su paso. Alrededor del mundo es posible encontrar varias experiencias que permiten evidenciar que la construcción de apuestas por la paz a largo plazo es posible, a pesar de los inconvenientes y obstáculos que puedan presentarse en el proceso.