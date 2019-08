La política pública para la población campesina

none

El procurador general expidió el 11 de junio la Directiva 007, por la cual reconoció al campesinado como sujeto de derechos integrales y de especial protección constitucional y exhortó a las y los servidores públicos a garantizar tales derechos, in cluidos los relativos a su vida, integridad, libertad y seguridad. Instó a las autoridades administrativas a crear planes y políticas públicas a su favor, con enfoque diferencial, y a realizar acciones de discriminación positiva para promover su igualdad material, su desarrollo económico y social, y su acceso progresivo a la propiedad de la tierra.