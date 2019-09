La semana contada por Tola y Maruja

none

Ole Maruja, dicen que no se puede medir el reitin de Noticias Uno por las encuestas quizque porque a la gente le da miedo confesar que lo ven.

Nos contó doña Lina de Uribe que es mentira que Noticias Uno no tenga reitin, que Álvaro no se lo pierde pa ver en qué van sus procesos.

En su empoderada a las mujeres pobres, Ivanka les dijo que no renuncien a sus sueños hasta no tener aseguraos otros sueños mejores.

No nos consta