Las mil y una noches

Quién no sabe en el país lo qué es un kibbeh, esas delicias de amasijos de carne, trigo y especies; el falafel (o lo que podríamos traducir como arepitas de garbanzo muy especiadas); los indios, envueltos de hoja de parra o de repollo rellenos de carne, arroz y especias; o el hummus, un delicioso dip a base de pasta de ajonjolí con garbanzo o berenjena perfecto para ponerle a los kibbehs, el falafel y el pan árabe.