Con Estados Unidos: cooperación si, subordinación no

"De la Espriella, al incluir a Colombia en el 'Escudo de las Américas', subordinó la política externa e interna de Colombia a los intereses de los Estados Unidos": Bernardo Useche. Foto: EFE - Lenin Nolly

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En respuesta al editorial del 23 de agosto de 2026, titulado “Un viraje radical en política exterior que nos aísla”.

El editorial “Un viraje radical en política exterior que nos aísla” se pregunta: ¿nos entregaremos, ahora, a la “Doctrina Donroe”, que es un eufemismo para referirse al trumpismo? La respuesta es: ya nos entregamos.

Con el ingreso de Colombia al “Escudo de las Américas” o “Coalición Anticárteles de las Américas”, el actual gobierno se entregó a los Estados Unidos. Cuando Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, anunció que está autorizado para ejecutar operaciones militares conjuntas en territorio colombiano, el Ministerio de Defensa de Colombia se limitó a felicitarlo.

El Escudo de las Américas es la implementación de la Política Nacional de Seguridad de Estados Unidos de 2025, la cual está dirigida a crear alrededor del mundo bloques de países que le sean incondicionales. La doctrina Donroe es parte integral de esa estrategia de seguridad y no es solo trumpismo, es una consigna de recolonización: ¡América para los Estados Unidos! Lo que conlleva desterrar del continente a China y cercar completamente a Latinoamérica para controlarla económica y militarmente, a nombre de la lucha contra los carteles del narcotráfico.

De este objetivo no se escapa ni siquiera Canadá, víctima hoy del acoso con aranceles tan absurdos que, según el primer ministro Mark Carney, aceptarlos equivaldría a convertir económicamente a su país en el Estado 51 de los Estados Unidos. Tampoco la Unión Europea, que se afanó en firmar un TLC con Mercosur para tratar de impedir que Estados Unidos desplace al viejo continente del comercio con Suramérica.

Al respecto, los integrantes del grupo Centro Político, en declaración del 24 de agosto, advierten que la política exterior del nuevo gobierno se basa en razones ideológicas y no en una “política internacional soberana y abierta al mundo”, al tiempo que solicitan que se conozca el texto oficial de lo firmado.

El editorial de El Espectador critica, con toda razón, la decisión de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional y de reconocer a Israel una soberanía que no posee sobre el territorio sirio de los Altos del Golán. Igualmente, demanda que Colombia respete el derecho internacional y el multilateralismo. Pero se queda corto en cuanto a identificar el problema de fondo que representa la política exterior del nuevo gobierno. De la Espriella, al incluir a Colombia en el “Escudo de las Américas”, subordinó la política externa e interna de Colombia a los intereses de los Estados Unidos.

No se trata simplemente de “complacer los caprichos” de Netanyahu y Trump. En realidad, ADLE y su canciller son, doctrinariamente y desde hace mucho tiempo, pro-Estados Unidos y pro-Israel. A tal punto que el presidente de la República de Colombia mantiene vigentes, sin inmutarse, tanto su nacionalidad como su militancia en el Partido Republicano de los Estados Unidos.

Brasil y México han mantenido una posición independiente del Escudo de las Américas y de las pretensiones estadounidenses de intervenir con tropas en territorio mexicano para perseguir al narcotráfico. La respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido contundente y ejemplar: con Estados Unidos, “cooperación sí, subordinación no”.