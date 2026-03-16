Del campo a McDonald’s: la ruta transparente de nuestra carne

"Contrario a lo que sugieren algunas especulaciones en redes sociales y mitos urbanos, en McDonald’s contamos con procesos de trazabilidad para nuestros ingredientes": Natalia Gómez U.* Foto: EFE - CAMERON CROSTON

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En respuesta al editorial del 7 de marzo de 2026, titulado “¿Por qué es tan difícil saber de dónde viene la carne que comemos?”.

La próxima vez que disfrute una hamburguesa de McDonald’s, puede estar seguro de algo: sabemos exactamente de dónde viene la carne. Contrario a lo que sugieren algunas especulaciones en redes sociales y mitos urbanos, en McDonald’s contamos con procesos de trazabilidad para nuestros ingredientes —incluida la carne de res— que nos permite seguir cada insumo desde el campo hasta su mesa. Tenemos claro que a nuestros consumidores les importa la transparencia sobre el origen de los alimentos, y por eso nos aseguramos de que puedan confiar plenamente en nuestra cadena de suministro.

Esa confianza se sustenta en hechos concretos: el 100 % de nuestros proveedores ha sido aprobado tras cumplir estrictos criterios de calidad, inocuidad alimentaria (alimentos seguros para el consumo), bienestar animal y sostenibilidad, tanto social como ambiental. Por otro lado, los procesos anuales de auditoría refuerzan estos criterios, haciéndolos más sólidos y robustos.

Además, en regiones con riesgo de deforestación, como Brasil y Argentina**, monitoreamos por satélite el 100 % de la carne de res que compramos a proveedores directos. Así aseguramos el cumplimiento de nuestra Política de Abastecimiento de Carne Libre de Deforestación y reafirmamos el compromiso de McDonald’s con la protección de los bosques y las comunidades. Para cumplir esta política, única de su tipo en toda la industria de restaurantes de servicio rápido, nos apoyamos en socios reconocidos internacionalmente como Proforest y Agrotools, para detectar y prevenir la compra a haciendas potencialmente vinculadas al trabajo forzado o a expansión agrícola en áreas protegidas. Los requerimientos son estrictos y nuestros proveedores los conocen y refuerzan en su propia cadena de valor. En el improbable caso que exista alguna sospecha, se activan protocolos de acción, que comienzan con el descarte de la hacienda en cuestión. Solamente en 2024, monitoreamos un área aproximada de 3,67 millones de hectáreas por mes, lo que corresponde a 21 veces el tamaño de la ciudad de Bogotá.

Nuestro compromiso también implica una fuerte preferencia por los proveedores locales. Siempre que podemos, obtenemos nuestros insumos dentro de cada país donde operamos. Esto se traduce en ingredientes más frescos, un apoyo directo a la economía nacional y un menor impacto ambiental asociado al transporte. En promedio el 74 % de los insumos que utilizamos en nuestros más de 2.500 restaurantes de 21 países de América Latina y el Caribe es de origen local. En Colombia, el 70 % de nuestros proveedores son locales. Por supuesto, esta preferencia por lo local no compromete la excelencia: garantizamos alimentos seguros y de alta calidad para nuestros clientes en todo momento.

Ahora bien, ¿qué sucede con el porcentaje restante de ingredientes que no podemos adquirir localmente? En algunos casos, por más que lo deseemos, no logramos encontrar proveedores que cumplan con nuestros exigentes estándares o que puedan abastecer el volumen requerido. En esos casos recurrimos a otros mercados, principalmente a países latinoamericanos vecinos, manteniendo exactamente los mismos criterios de calidad y responsabilidad que aplicamos en cualquier parte.

La carne de res es un caso ilustrativo: actualmente no la compramos en Colombia, sino que nos abastecemos de proveedores en otros países de la región, por ejemplo, desde Chile y Paraguay. Cabe destacar que el 100 % de esos proveedores latinoamericanos cuenta con la aprobación de McDonald’s tras cumplir los criterios antes mencionados, y dicho cumplimiento es verificado regularmente a través de auditorías independientes. En otras palabras, la carne servida en nuestros sándwiches en Colombia no proviene de regiones deforestadas o con riesgos de deforestación y posee los mismos rigurosos estándares internacionales de calidad y sostenibilidad de la marca.

Todas estas acciones reflejan una filosofía central: en McDonald’s no nos conformamos con cumplir solo los mínimos exigidos. Nuestro objetivo es ir más allá aplicando las mejores prácticas internacionales y, en muchos casos, usando un estándar más estricto que el de las obligaciones mínimas de la legislación local.

Esta es la razón de existir de nuestra plataforma social y ambiental “ Receta del Futuro ”, implementada por Arcos Dorados*** desde 2018. Allí asumimos públicamente compromisos medibles en asuntos sociales y ambientales clave para nuestras comunidades; asegurándonos de que hoy y en el futuro podremos seguir sirviendo alimentos frescos, de calidad, seguros y producidos de forma responsable. Y todo ello sin perder de vista algo fundamental: que nuestro menú ofrezca tanto valor nutricional como valor económico.

Por último, hay algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos: nuestro programa Puertas Abiertas. Esta iniciativa les permite a los consumidores entrar en las cocinas de la mayoría de los restaurantes McDonald’s para conocer el origen de nuestros ingredientes y el enorme cuidado que ponemos en la preparación de los alimentos. Desde 2022, más de 52 mil colombianos visitaron nuestras cocinas, de los cuales más de 90 % declararon que su valoración sobre McDonald’s mejoró luego de haber conocido el cuidado y el cariño que dedicamos a la comida que servimos. La próxima vez que visiten uno de nuestros restaurantes, anímense a solicitar un recorrido de Puertas Abiertas. Será una oportunidad para despejar cualquier duda, derribar mitos y comprobar por ustedes mismos nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y la sostenibilidad.

* Gerente de Comunicaciones Colombia, Arcos Dorados.

** Las regiones prioritarias con alta deforestación por producción de carne vacuna se encuentran en Argentina (Chaco), Brasil (Amazonas y Cerrado) y Paraguay (Chaco), de acuerdo con la política global de la corporación McDonald’s.

*** Arcos Dorados es la empresa que opera los restaurantes McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, incluido Colombia.