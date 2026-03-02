¿Predijo George Orwell el gobierno de la Colombia Humana?

"La mayor igualdad ha permitido al presidente, a ministras y ministros, altos funcionarios y aliados políticos despedazar las más elementales normas éticas y legales de transparencia, humanidad y buen gobierno": Ramsés Muñoz M. Foto: Juan Diego Cano

En respuesta al editorial del 18 de febrero de 2026, titulado “Ministro y presidente, ¿dónde quedó la Colombia humana?”.

Rebelión en la granja, la genial obra literaria de George Orwell, periodista y escritor inglés, cuenta la historia de los animales de una granja inglesa que, cansados del descuido y la explotación a que son sometidos por su dueño, el señor Jones, se rebelan contra este, a quien logran desterrar de sus predios, para dar inicio a la conformación de un gobierno animal que dirija la granja con igualdad, justicia y bienestar para todos ellos.

La astucia y el cálculo de los cerdos les permiten rápidamente asumir las posiciones de dirección de la granja, redactar las siete leyes que los regirán, el himno que entonarán y la distribución de roles para cada animal.

Desde la comodidad de la casa del defenestrado señor Jones, Napoleón, el líder de los cerdos, instaura y dirige, con manipulación y violencia según el caso, una élite de gobierno que goza de todos los privilegios, insensible al dolor y a las necesidades de sus gobernados, que salta y manipula las leyes, distorsiona con éxito la verdad, que consume y derrocha vorazmente el producido de la granja y que permanentemente culpa del deterioro de la vida en la estancia a Bola de Nieve, un congénere caído en desgracia y expulsado del predio. Cuando algunos animales observan los excesivos y abusivos privilegios de que gozan los cerdos, en detrimento de su bienestar, manifiestan su inconformismo por la violación de la ley que reza: “Todos los animales son iguales”; pero los cerdos, previendo tal reclamo, con antelación y de manera unilateral, modifican la ley: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Claramente, esa mayor igualdad introducida se convertía en ventaja y privilegio para la casta en el poder.

La obra de Orwell, una brillante fábula satírica que describe la corrupción del poder, la traición a los ideales revolucionarios y la manipulación de la clase trabajadora hoy toma inusitada vigencia en el acontecer de nuestro país. Para este gobierno, como en la fábula que nos ocupa, todos los colombianos somos iguales, pero ellos, los integrantes del gobierno y sus amigos, se acogen a la enmienda de ¡ser más iguales que el resto de los colombianos! La mayor igualdad ha permitido al presidente, a ministras y ministros, altos funcionarios y aliados políticos despedazar las más elementales normas éticas y legales de transparencia, humanidad y buen gobierno, derrochar recursos y beneficiar a sus familiares del erario público, manipular la Constitución y la ley, y presentar la catástrofe inducida de la salud como un gran logro del gobierno “más igual” de la historia colombiana, mientras inocentes niños como Kevin mueren por falta de medicamentos, atención médica y recursos; esos recursos que sí se irrigan con infame celeridad a millonarios, superfluos y oscuros contratos de maquillaje, masajistas, publicidad y asesorías inocuas para familiares y aliados de la casta de gobierno.

Si los colombianos aceptamos “mudos, absortos y de rodillas” los infames abusos de poder del gobierno “más igual” de la historia, quizá la democracia y la humanidad serán tan solo un lejano recuerdo del cual haremos referencia con nostalgia a nuestros nietos.

* Oficial general de la Reserva Activa.