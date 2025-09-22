¿Quién protege a los defensores del ambiente?

"A los líderes ambientales no solo les falla el Estado: también les fallan la prensa y los medios de comunicación": Nicolas Lara-Rodríguez. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

En respuesta al editorial del 18 de septiembre de 2025, titulado “Seguimos contando líderes ambientales asesinados”.

En el editorial del 18 de septiembre se señala que “tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales les están fallando a los defensores del ambiente”. La afirmación es cierta, pero insuficiente. A los líderes ambientales no solo les falla el Estado: también les fallan la prensa y los medios de comunicación.

En Colombia, según la plataforma internacional LandMark , al menos el 35 % del territorio nacional está bajo alguna forma de propiedad o gobierno colectivo de comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes. Esos territorios suelen coincidir con ecosistemas estratégicos: bosques tropicales, páramos, manglares, fuentes de agua. En otras palabras, son esos pueblos organizados quienes resguardan buena parte de la riqueza natural de la que dependemos todos, incluso quienes habitamos las ciudades.

Sin embargo, la labor que realizan rara vez ocupa titulares en los periódicos de Bogotá, Medellín o Cali, y mucho menos en los noticieros de televisión. La noticia recurrente es el asesinato, el número que se suma a la lista macabra, tal como se enuncia en la editorial. Pero muy pocas veces se explican las luchas, los procesos comunitarios y las razones por las cuales esos hombres y mujeres se jugaron la vida.

Un estudio reciente confirma que los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes han logrado frenar la deforestación y, al mismo tiempo, contribuir a la mitigación del cambio climático. Esa es una noticia de interés global. ¿Cuántas veces la hemos visto en portada? ¿Cuánto sabemos, en realidad, sobre los movimientos ambientales que lideraban quienes hoy han sido asesinados?

La referencia inevitable es Chico Mendes, el líder sindical y ambiental brasileño asesinado en 1988 por enfrentarse a la ganadería extensiva en la Amazonía. Mendes dejó escrita una frase que hoy resulta dolorosamente vigente: “Al principio pensé que estaba luchando para salvar los árboles de caucho, luego pensé que estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que estoy luchando por la humanidad”.

Esa reflexión nos interpela directamente. Lo que defienden los líderes sociales y ambientales en las selvas del Chocó, en los páramos de Nariño o en las montañas del Cauca no es solo su territorio: es también nuestro derecho al agua limpia, a un clima estable, a un futuro posible. Su lucha no es lejana ni ajena como para dejarla en una esquela del periódico. Es un asunto que nos concierne también a quienes vivimos en las ciudades, aunque rara vez sintamos de inmediato los efectos de la deforestación o la contaminación, porque, al final, dependemos de esos ecosistemas para seguir existiendo.

Es por eso por lo que la prensa y los medios de comunicación deberían ser el espacio ideal para que Colombia logre comprender la magnitud del daño que nos hacemos como sociedad al permitir que continúe esta violencia. No es solo una tragedia local: es un retroceso colectivo, y planetario. En ese sentido, necesitamos una prensa que investigue y explique, que nos cuente estas historias con profundidad y constancia, y que nos recuerde que en cada líder ambiental asesinado también se nos arrebatan a todos unos pedazos de futuro. Defenderlos a ellos es, en última instancia, defendernos a nosotros mismos.