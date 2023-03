Colombia, un país heterogéneo

En respuesta al editorial del 19 de febrero de 2023, titulado “¿De qué sirvieron las marchas?”.

Soy colombiano, votante de izquierdas. Voté al gobierno que democráticamente (hasta que los organismos oficiales internacionales con datos demuestren lo contrario) hoy dirige a Colombia.

Desde la distancia (vivo hace más de 20 años en Europa) sigo día a día la actualidad del país. Obviamente mi opinión puede resultar no del todo acertada, pero no creo que eso me inhabilite para opinar. Soy plenamente consciente de los problemas y desafíos que enfrenta el país; este Gobierno quizás unos los está abordando de una manera poco correcta, pero quizás en otros sí que ha acertado.

Como fuese, es bastante preocupante la escasa calidad del criterio democrático que hay en el país. Algunos (muchos, diría yo) pretenden que Colombia sea homogénea, que todo mundo sea igual, piense igual y vote igual. Estamos en el siglo XXI, cuando la heterogeneidad de las sociedades es más palpable que en otro momento de la historia. Me pregunto: ¿por qué en Colombia algunos pretenden que todos seamos de derechas? ¿Por qué algunos pretenden que todos seamos católicos, apostólicos y romanos? ¿Porque en Colombia asusta tanto la diversidad, lo nuevo, la pluralidad y lo diferente?

Soy plenamente consciente de que la izquierda colombiana y en general la latinoamericana distan mucho de la izquierda europea, la socialdemocracia que llamamos aquí, pero algunas cosas de las propuestas por el Gobierno de Colombia son las que ya se hacen y se aplican en casi toda Europa. Pregunto: ¿por qué no dar la opción y dejar hacer a este Gobierno? Si estamos en desacuerdo, existe por fortuna una forma en expresar tal desacuerdo: las urnas. Esta es la mejor expresión de una sociedad civilizada y democrática, pero eso de hasta desear la muerte al presidente de Colombia, sea cual sea o llámese como se llame, que ha sido lo que se ha estado diciendo (afortunadamente por unos pocos), creo que en mi opinión no es la forma de expresar el descontento social.

Envenenar con bulos y supuestos a una sociedad como la colombiana, que desafortunadamente es una sociedad con escasa cultura y criterio político entre su gente de a pie, me parece decepcionante y preocupante. Lo haga bien o lo haga mal este Gobierno o el que sea, la democracia es eso, la libre opinión y elección de la diversidad de gente que compone un país, y creo eso se debería respetar. A veces da la impresión de que desde un sector de la sociedad colombiana se criminaliza y deslegitima a los votantes de izquierdas. Para información de algunos, somos tan colombianos los votantes de izquierda como los de derecha, y eso en una sociedad civilizada, democrática y plural se debería cuanto menos mínimamente respetar.

Creo que falta mucho por hacer, este Gobierno quizá no esté acertando en todo, no tengo problema en reconocerlo ni estoy haciendo una defensa de él; lo que sí defiendo a ultranza es la democracia, la libertad, la cohesión social, el diálogo y la pluralidad. Me parece alucinante que en pleno siglo XXI algunos quieran la Colombia homogénea, patriarcal y machista del siglo pasado. Es preocupante que algunos nostálgicos del conservadurismo más radical y rancio monopolicen el debate social en nuestro país, jugando en muchas ocasiones con la ignorancia y la desinformación de buena parte de la sociedad. Esto es preocupante en Colombia. ¿Lo está haciendo bien el Gobierno de Petro? No lo sé. ¿Lo está haciendo mal? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que es el momento de que todos los que dicen ser patriotas, que cantan a garganta pelada el himno nacional, que lloran y se dan golpes de pecho frente a la bandera, arrimen el hombro y demuestren el verdadero patriotismo, que no es otro que el de remar todos juntos para sacar adelante a nuestro país.