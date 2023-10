Estamos “ad portas” de un genocidio en Palestina

En respuesta al editorial del 12 de octubre de 2023, titulado “¿Por qué el temor a rechazar el terrorismo?”.

Comparto su opinión sobre la desafortunada y lamentable manera en la que el presidente Petro se ha referido al tema de Palestina, Israel y Hamás. Colombia y sus representantes diplomáticos están perdiendo la oportunidad de ser una voz que llame a la calma, al cese de hostilidades; sin embargo, creo que es importante ir más allá de enfocarse en el tema de los trinos del presidente. Hay una urgencia más allá de Petro y es el genocidio del pueblo de Palestina.

Creo que pocos colombianos estamos al tanto de la historia de la situación entre Israel y Palestina. Como un país mayoritariamente católico, muchas personas están más familiarizadas con la religión judía y el “pueblo de Israel”, pero no necesariamente con la historia del nacimiento del Estado de Israel ni con la histórica presencia de los pueblos árabes y musulmanes, así como cristianos, en Palestina. Yo desde hace relativamente poco empecé a buscar cómo entender mejor lo que sucede hoy en Palestina y el Estado de Israel. Los colombianos quizá no saben de la nakba (el primer éxodo forzoso de los palestinos tras la creación del Estado de Israel entre 1946 y 1948), ni conocen la infortunada cifra del número de palestinos asesinados, ni la retórica del primer ministro Netanyahu, ni la histórica proporción de las acciones de Israel contra Gaza. Creo que es importante cubrir este contexto, no porque necesitemos una clase de historia, sino porque estamos ad portas de un genocidio. No puedo seguir mi día normal sabiendo que todo un pueblo está siendo borrado, aniquilado, mutilado. Los colombianos conocemos muy bien la violencia, pero yo no he sabido “acomodarme” a ella.

He seguido los recientes actos de Hamás contra israelíes, judíos y otros ciudadanos en Israel, así como el asedio y los ataques de Israel contra palestinos en Gaza y Cisjordania. He seguido su cobertura sobre estos hechos. Respetuosamente creo que, aunque es importante que el editorial ofrezca una reflexión crítica sobre las palabras del presidente Petro, es urgente resaltar el peligro del genocidio del pueblo palestino. Infortunadamente, el dolor, el sufrimiento y el trauma históricos de la comunidad judía están siendo instrumentalizados por medios de comunicación, el Estado de Israel y otros actores como el Gobierno de los Estados Unidos para permitir la violencia contra el pueblo palestino. Nada puede justificar los hechos de Hamás, pero estamos ad portas del genocidio del pueblo palestino.