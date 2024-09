La politiquería de las altas cortes 

En respuesta al editorial del 22 de septiembre de 2024, titulado “La Procuraduría seguirá en manos de la politiquería”.

Contrario a lo que los demás presidentes han hecho, Petro no ternó a Eljach porque fuera su amigo, sino porque cree que no es su enemigo; eso es positivo para la administración pública y la imparcialidad que se necesita, y si a esto le agregamos que consiguió un consenso general alrededor de ese nombre, también lo critican por eso.

Colombia es un país sui géneris: cuando Vargas Lleras logró imponer sus candidatos a la terna de la Procuraduría en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema para atravesársele a Petro, nadie dijo nada, pues con ellos garantizarían el manejo al control disciplinario sobre los funcionarios del gobierno buscando frenar el avance de las políticas públicas de Petro, como supuestamente lo está haciendo la actual procuradora, defendiendo eso sí los intereses del establecimiento político y económico.

Lo que queda claro con la postulación de las cortes es que están tomando partido descaradamente en contra del presidente, como también con algunos fallos de la Constitucional en contra de la misma Constitución, para favorecer al gran capital y así impedir que importantes recursos económicos lleguen a los más necesitados. Por eso es importante evitar que la Corte Constitucional actúe como si fuera el Congreso, como cuando tumbó el impuesto al patrimonio dizque por razones de conveniencia, jugando con ello a que a Petro le vaya mal y de paso a los más pobres.

Hay que agregar que un reciente fallo de la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre quién puede juzgar al presidente también lo basó en un fundamento equivocado, como muy bien lo explicó el doctor Yesid Reyes, al decir que el Consejo de Estado no es un superior jerárquico en este supuesto conflicto de competencias; y más aún, cuando la Sala de Consulta se arroga la facultad de dirimir dicho conflicto sin ser de su jurisdicción.

Petro para no dejarse joder escogió a un No Petrista –como la opinión pública quería que fuera–, como el doctor Gregorio Eljach, que no es cercano pero tampoco su enemigo, como sí lo son las fichas de Vargas Lleras.

Puede ser que Eljach no sea un académico renombrado de las altas élites intelectuales como dicen sus opositores –que poco le han servido a la administración pública de este país–, pero lo que sí queda claro es que es un profesional inteligente y capaz al que hay que darle la oportunidad, como a cualquier otro candidato, de cumplir la función de vigilar con transparencia la administración pública. A este colombiano démosle el margen de la duda y no juzgarlo y condenarlo por adelantado.

Esto nos permite concluir que la reforma a la justicia es inaplazable y que los magistrados deben dedicarse a fallar sus procesos en derecho, y se debe eliminar el Consejo Superior de la Judicatura que es el que elabora las ternas que hoy –con importantes excepciones– llenó las Cortes de politiqueros y no de jueces. Que el Congreso elija al mejor.

* Exauditor general de la República. Abogado y administrador de empresas. Doctor en Derecho Internacional Humanitario. Magister en Filosofía del Derecho.