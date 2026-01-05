Abuso de poder gringo, adulterio y talio

Adulterio y Talio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al hablar del Talio, mi primer recuerdo está asociado a la tabla periódica, donde al revisarlo nuevamente, lo describe como un metal blando, grisáceo y altamente tóxico. La noticia con este metal ha generado gran cantidad de información mediática, por el impacto que tuvo al ser usado, de la forma que se usó.

Al leer las noticias, algo que me ha inquietado, son los orígenes de este suceso, la cual tiene que ver con adulterio, donde hay dos involucrados, con todas las consecuencias devastadoras que se han reportado en los medios. Las decisiones que tomamos los seres humanos nos llevan siempre a consecuencias, y en el caso del adulterio, es una puerta que al abrirse lleva a noticias tan espeluznantes como la sucedida en nuestro país en este 2025.

El origen etimológico de “adulterio” viene del latín adulterium derivado de adulterare (corromper, falsear), que a su vez viene de ad (hacía) + alter (otro), refiriéndose a introducir a “otro” (un tercero) en la relación conyugal, corrompiendo así la unión.

El origen de esta situación parte de esa decisión que tomaron los dos involucrados de cometer ese adulterio. Yo concibo el matrimonio como un pacto sagrado entre hombre y mujer, manteniendo el respeto como pilar central para todas las parejas casadas, independientemente de su composición.

Luis Fernando Cifuentes

Abuso de poder gringo

Los años pasan y la historia se repite. El más fuerte abusa de su poder contra el débil. Trump no está interesado en arreglar la opresión que sufren los venezolanos perseguidos, ni en poner orden en Venezuela. Él, como lo sabemos todos, está interesado solamente en los recursos naturales de Venezuela. Trump comienza a comportarse como Putin, a quien admira tanto. ¿Por qué no va a secuestrar a Putin en Rusia y toma control de la misma?

El futuro de Venezuela es incierto. Trump es odiado cada día más alrededor del mundo. Son sus intereses personales y los de sus amigos millonarios los que le interesan. En ningún caso, arreglar la suerte de millones de venezolanos regados a través del mundo.

Yo espero que los venezolanos, que han sufrido tanto por la ignorancia de sus dirigentes, tengan la fuerza moral para continuar resistiendo en esta nueva lucha que comienza.

Lucía Santoya, Montréal, Canadá

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com