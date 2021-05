Ataques a la ciencia en Venezuela

En días pasados, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela publicó, en su página web, un artículo sobre el estado actual de la epidemia del COVID-19 en Venezuela. Se trata de un documento con rigor científico que, presentando una metodología con sustento matemático para el análisis epidemiológico, llega a las siguientes conclusiones:

1. Las pruebas realizadas hasta ahora son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño de la epidemia. Para ello, es necesario aumentar el número de pruebas por habitante que se están realizando en Venezuela (PCR-RT), lo que se puede lograr descentralizando tal función para que varios laboratorios puedan diagnosticar.

2. De acuerdo con el cálculo hecho por el estudio, se estima un subregistro entre el 63 % y el 95 %. Con esos datos, se proyecta que en lugar de haber 135 habría entre 289 y 883 casos de COVID-19 en Venezuela.

3. Los cálculos arrojan que Venezuela puede llegar a tener entre 1.000 y 4.000 casos por día, a pesar de que en la primera fase hubo un control por el confinamiento.

4. Las herramientas científicas permiten identificar necesidades sociales que vendrán con la agudización de la pandemia y deben ser usadas para planificar las políticas públicas que se deberán implementar.

5. La Academia se compromete a continuar contribuyendo como actor relevante en este tema.

A pesar de que todas estas conclusiones están sustentadas en la metodología que plantea el artículo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dijo que la publicación de la Academia de Ciencias era motivo de una visita de organismos de seguridad, pues consideró que generan alarma por la posible propagación del coronavirus sin evidencias.

La reacción del político Cabello sobre el artículo de la Academia desconoce que la ciencia tiene la responsabilidad de publicar estudios que ayuden a comprender mejor las realidades que se presentan en la sociedad. Lejos de asumir el artículo con antagonismo, es necesario promover este tipo de estudios para comprender mejor lo que, por falta de recursos para pruebas PCR, no se puede lograr de otra manera.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó, en su página web, un comunicado de prensa rechazando las amenazas de los políticos, el cual tuvo apoyo de Interciencia, la federación que agrupa las asociaciones civiles para el avance de la ciencia en toda la región americana. Ambos cuerpos colegiados coinciden en expresar que la divulgación de los resultados de las investigaciones no es una crítica política, sino una práctica científica reconocida mundialmente. Por ello, consideran que las amenazas de Cabello no son proporcionadas a la presentación de un estudio juicioso y sustentado que reveló la Academia venezolana. Además, no se está diciendo que los resultados o la metodología que se usó no puedan ser debatidos y controvertidos con argumentos sólidos y sustento científico.

En el siglo XXI, en Venezuela ni en ningún país del mundo se pueden desconocer los estudios científicos sobre temas tan delicados como el de esta pandemia.

Esto no implica que no se generen unos debates amplios y abiertos sobre los informes que se publican. Solo a partir de esos diálogos podrán tener suficiente información quienes toman decisiones para estructurar políticas públicas, sustentadas en evidencia científica.

María Piedad Villaveces

