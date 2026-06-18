Aspavientos de un editorial

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El editorial del 10 de junio, titulado “ La peligrosa irresponsabilidad del presidente Petro ”, está dedicado a lo que denomina la irresponsabilidad del presidente Gustavo Petro en sus opiniones expresadas a través de las redes sociales, calificando de aspaventeros a quienes lo siguen. Sin embargo, el editorial incurre en el mismo error que atribuye al mandatario, pues termina descalificando a quienes respaldan sus posiciones, una actitud que buena parte de los medios tradicionales ha mantenido desde el inicio de su gobierno. Se olvida que, por primera vez en la historia reciente del país, amplios sectores sociales que durante décadas permanecieron marginados de la representación política sienten que sus preocupaciones y aspiraciones encuentran eco en la voz del jefe de Estado. Más allá de las simpatías o discrepancias que pueda suscitar su figura, resulta innegable que Petro ha contribuido a visibilizar realidades sociales que durante mucho tiempo permanecieron ausentes del debate público nacional.

Llama la atención, además, la distinta vara con la que suelen juzgarse las intervenciones públicas de unos y otros. Mientras ciertas expresiones del presidente provocan inmediatas condenas editoriales, discursos y opiniones provenientes de sectores tradicionales del poder político y mediático suelen recibir tratamientos más indulgentes o, simplemente, pasar inadvertidos. Esta asimetría no contribuye a la construcción de un debate democrático genuino. La discusión de fondo no debería centrarse exclusivamente en los tonos o las formas de la confrontación política, sino en los problemas estructurales que esta pone sobre la mesa: la desigualdad, la exclusión, la concentración del poder y la necesidad de ampliar la participación de sectores históricamente relegados.

Las preguntas que plantea la propia editorial conducen precisamente a esa reflexión. El país necesita un periodismo crítico, pero también consciente de la diversidad de voces que hoy reclaman ser escuchadas. Reconocer la humanidad del otro implica reconocer también su derecho a participar en la conversación pública y a ser representado en ella. Por eso, para muchos colombianos, la voz del presidente Petro no solo expresa una posición política, sino también la irrupción, en el escenario nacional, de sectores que durante demasiado tiempo permanecieron invisibles.

J. Mauricio Chaves-Bustos.

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