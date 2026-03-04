Cartas de editoriales sobre Noboa, orden mundial, Unidad de Víctimas y emergencia económica

Resume e infórmame rápido

Un editorial que habla por todos

A propósito del editorial del 23 de enero , titulado “Daniel Noboa está desesperado y culpa a Colombia”. Soy dominicano y, en principio, se podría pensar que, como tal, no me concierne el caso. Sin embargo, dada la interrelación de nuestros países, todo nos afecta a todos. Por consiguiente, opino que este editorial está muy equilibrado, a pesar de ser un diario colombiano. Estoy de acuerdo en que, a falta de soluciones internas, Noboa enfila hacia un adversario externo sin medir consecuencias.

Nelson Encarnación, Santo Domingo, República Dominicana.

Efectivamente, necesitamos reglas

Estoy totalmente de acuerdo con el editorial del 25 de enero , titulado “Se apaga el orden mundial, necesitamos tener reglas”. No me gustan los “matones” que consideran que su único límite es su moral o su propia fuerza. Sí creo que debemos tener reglas que moderen el actuar de los más fuertes, más ricos y más poderosos, y ese debe guiar la construcción del nuevo orden mundial.

Claudia Pulido

Una de tantas deudas con las víctimas

En respuesta al editorial del 26 de enero , titulado “¿Qué ocurre en la Unidad de Víctimas?”. Estoy en total desacuerdo con el mal uso del dinero para la reparación de víctimas. Yo llevo 14 años esperando la indemnización y, cada año, inventan un estudio nuevo y nunca hacen nada. Muchas gracias.

Luz Tobón

Una figura constitucional

Según su editorial del 28 de enero , titulado “Sería un error la suspensión provisional de la emergencia económica”, es una figura constitucional de aplicación excepcional que solo Petro ha usado para lograr un propósito negado por el Congreso y que está destinada a la consecución de fondos para pagar la deuda internacional y no para gastos de inversión pública. Como ciudadano común, así lo entiendo.

Quienes se oponen son las élites económicas que se niegan a pagar más impuestos y, según el contenido de esta narrativa, serían ellos los únicos afectados. Entonces, ¿por qué se supone que este decreto presidencial lo derogará la Corte?

Alfredo Maury

