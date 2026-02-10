Lo que pudo salir mal salió bien

Resume e infórmame rápido

Lo mejor que se puede hacer con el presente es empezar por lo más complejo y entenderlo: esa es la única forma conocida de poder dominarlo e impedir que nos aplaste. A propósito, El Espectador publicó editoriales interconectadas el 1 y el 4 de febrero —“Cita Petro-Trump: no es hora de provocaciones” y “Llegó la cita, y el presidente pudo representarnos”—, en medio de estos días aciagos en que la política planetaria está en manos de mercaderes y genocidas, quienes la precipitan a la guerra y a la disputa mezquina de aranceles.

El primer editorial quedó débil cuando confundió los tiempos (no es cierto que durante tres años haya sido problemática la relación con la Casa Blanca; solo hace un año se complicó por la llegada del presidente estadounidense procesado), y el segundo también, porque sugiere que la reunión pudo salir mal por muchos factores y solo alude a la “impulsividad del presidente Petro, su homólogo estadounidense y varios de sus subalternos”, quienes “han cultivado fama de ser intransigentes y burlones cuando quieren humillar a sus invitados”.

La reunión supuso un punto de inflexión en un contexto de tensión entre ambos mandatarios. Esta casa editorial subrayó que, dada la historia de desencuentros y confrontaciones, el encuentro abrió una oportunidad para reconfigurar las relaciones. Petro y su equipo mostraron los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas para convencer a Trump de que el país sigue siendo un aliado clave en esta cuestión. El encuentro se manejó con prudencia, claridad en las prioridades y voluntad de un diálogo amable y eficaz. El líder imperial recibió efusivamente al primer presidente colombiano de izquierda, quien también lo estuvo. Bien los dos: Petro ofreció colaboración y Trump también; la tensión se desescaló. Ambos estuvieron contentos, firmes y honestos, buscando y generando beneficios para sus dos países y para Latinoamérica, donde Petro ha sido quizá el crítico más fiero de las políticas trumpistas sobre inmigración, cambio climático, Gaza, las drogas y Venezuela.

En definitiva, fue una oportunidad monumental para relanzar las relaciones bilaterales, y los dos líderes fueron diligentes y la aprovecharon de manera excepcional. Esta casa editorial acertó cuando dijo que triunfó la diplomacia basada en el diálogo. En menos de un mes, Trump pasó de amenazar con realizar una acción militar contra Petro a calificar el encuentro como “un gran honor” y a decir que “ama” a nuestro país. El trabajo juicioso de la diplomacia nacional y el manejo prudente y habilidoso de la conversación por parte de Petro obtuvieron el mejor resultado posible para unas relaciones que son esenciales. Entonces, con este nuevo presente y su comprensión cabal, hay muchas posibilidades de hacer algo útil para el futuro de ambas naciones.

Dairo Elías González Quiroz

