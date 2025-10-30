Sobre una intervención en Venezuela, Petro y la Lista Clinton

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La única esperanza para Venezuela

En respuesta al editorial del 19 de octubre , titulado “No todo vale para sacar del poder al dictador Maduro”. Mi criterio frente a la actual situación política de Venezuela es que estoy de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos para capturar ese grupo delincuencial que “gobierna” en ese país.

Por mi parte, no es una ligereza, como ustedes lo dicen en el editorial. Es una esperanza que queda, así sea militarmente, pues las pasadas elecciones fueron robadas por Maduro y su grupo. ¿Qué ha pasado? Ahí está ese bandido, Maduro, todavía en el poder.

Señor editorialista: ¿de qué otra manera se podría derrocar a esos bandidos?

Diego Humberto Patiño Moreno

Una paz permisiva con los grupos armados

En respuesta al editorial del 26 de octubre , titulado “Incluir al presidente Petro en la Lista Clinton es una insensatez”. La llamada “paz total” se muestra como una herramienta para que los grupos irregulares invadan el territorio nacional a su antojo y lo gobiernen, ante la mirada complaciente del Gobierno, que adopta una actitud pasiva y permisiva en beneficio del delito. Este panorama desordenado conlleva al favorecimiento del negocio de los grupos armados ilícitos, que es el de los insumos para la droga. Así termina el Gobierno aliado con los narcotraficantes por su conducta omisiva ante la ilegalidad.

Fabio Ortiz

A las pruebas me remito

A propósito del editorial del 26 de octubre. ¿A quién creerle? Hoy dicen que lo vienen siguiendo desde 2022, y ustedes aseguran que no hay pruebas. Ustedes, más que nadie, saben que la Lista Clinton se maneja con evidencias. Orientarnos correctamente es el deber del periodismo. Esperamos que se consulte con las autoridades competentes. Hoy, este editorial tiene otro sabor…

Jorge Ortiz

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com