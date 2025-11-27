Uribe y la retórica del odio

Resume e infórmame rápido

Lamento que El Espectador, en su editorial del 2 de noviembre (“Un básico de humanidad para la política, por favor”), en el que se abordan las declaraciones violentas de Laura Gallego Solís –¡qué belleza!–, no haya dicho nada sobre uno de los autores intelectuales del lenguaje agresivo utilizado por la exseñorita Antioquia, pero sobre todo por nuestros actuales políticos. Me refiero, por supuesto, a Álvaro Uribe Vélez, el expresidente procesado que ha tenido mucho que ver con el manejo del poder en estos 25 años del siglo XXI.

Este polémico e importante dirigente se ha caracterizado precisamente por ese tipo de lenguaje. Por cuestión de espacio, veamos solo dos ejemplos esenciales: uno, aquel en el que Uribe, en una conversación telefónica con el reconocido fotógrafo Luis Fernando Herrera (conocido como “La Mechuda”), lo amenaza como a cualquier otro opositor: “Cuando lo vea le voy a dar en la cara, marica”. Dos: “Si les dieron de baja, no sería por estar recogiendo café”, fue su cínica respuesta cuando se conocieron las noticias de que habían sido baleados jóvenes en haciendas cafeteras, después de haber sido reclutados por militares en parques barriales con el pretexto de trabajar en ellas.

De este modo, el eximio líder antioqueño ha descalificado opositores y justificado ejecuciones extrajudiciales, con el propósito de restarles gravedad a las víctimas (en total fueron 6.402) de las familias martirizadas, quienes vieron pasar por insurgentes los asesinatos que eran rápidamente legalizados como bajas en combate, y cuyos cuerpos terminaron enterrados en fosas comunes para que no pudieran ser identificados. ¡Señor expresidente!, entienda que “Adjetivo que no da vida, mata”, tal como lo afirma el autor argentino Vicente Huidobro: las palabras importan y las que usted ha utilizado “llevan a la deshumanización, a negar por completo la dignidad, y buscan dar un golpe certero a un contrincante político”.

Claro que esta casa editorial tiene razón cuando dice que “no se trata de negar las diferencias ni de estigmatizar la sana polarización que surge cuando hay visiones completamente opuestas de qué hacer con el país, pero sí de pedir un básico de humanidad en cómo nos expresamos”. Porque promover el odio es ayudar a consumirnos y deshumanizarnos. Por eso, haber omitido la referencia al agresivo lenguaje uribista (que además es soez e irónico) es inadmisible.

A pesar de todo, el abordaje de este tema es absolutamente necesario en las graves circunstancias actuales de Colombia, pues su debate tiene implicaciones serias de fondo: si la política no se hace con mínimos de respeto y decoro, la democracia en nuestro amado y maltrecho país sufre “con los ánimos crispados y el debate público degradado”.

Dairo Elías González Quiroz

