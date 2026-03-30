Comentarios a columnas

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Aprovecho para expresar mi afecto por las columnas de opinión de Luis Fernando Charry, los sábados, y transmitirle mi mensaje.

La última, del 21 de marzo sobre Onetti, me pareció amena, con buenos detalles, y da en el clavo en un aspecto que el crítico uruguayo Ángel Rama señalaba sobre su paisano: Onetti daba un valor particular a los personajes, antes que a las historias. El personaje infundía un aire particular a los hechos y crecía a medida que el relato avanzaba. La trama -tesis muy existencialista- ya estaba dada: todo era un solemne fracaso diferido.

No comparto la tesis, pero ello me hace querer más a Onetti.

Carlos Sánchez Lozano

Quiero felicitarlos por la carta “El Estéreo Picnic no debe hacerse en el Parque Simón Bolívar”.

Me declaro totalmente de acuerdo, ese fin de semana fue imposible ingresar con mi hijo, mi sobrina y toda mi familia al parque Simón Bolívar y al parque Recreodeportivo que queda al frente. Es decir, que los que no vamos a los conciertos “de malas”, como dicen por ahí. Me parece un abuso de la alcaldía o quien se encargue de generar los permisos para estos eventos. Creo que no entendemos el uso correcto de los espacios, parece que todo es para conciertos: estadios de fútbol, parques públicos, coliseos, etc. Desde mi desconocimiento pregunto: ¿Los que vivimos en Bogotá y que, por si fuera poco, pagamos impuestos por todo, con pico y placa, fotomultas, inseguridad, no merecemos ser consultados si queremos este tipo de eventos en estos espacios públicos?

Miguel Alejandro Cepeda Rojas

Como amigo de lo objetivo, agradezco a Héctor Abad Faciolince por su artículo del 29 de marzo titulado “Desataré el infierno en la tierra si te matan”, a propósito de la guerra que Donald Trump desató en Irán. Él es una de las pocas voces de Occidente que se atreve a decir la verdad, estamos a merced de dos dementes.

Emiro Guerrero

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