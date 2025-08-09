De GeoPark sobre mención en un artículo de proyectos

Resume e infórmame rápido

En relación con el artículo publicado el pasado 31 de julio de 2025 por El Espectador, desarrollado por Rutas del Conflicto, sobre la investigación de la Oficina de Cumplimiento Social y Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (SECU, por sus siglas en inglés) frente a la alianza Sector Privado y Agenda 2030, desde GeoPark consideramos importante precisar algunos aspectos.

El 25 de abril de 2025, SECU presentó el informe final de su investigación al PNUD Colombia sobre la alianza suscrita con GeoPark que tenía como objeto apoyar la reactivación económica en Casanare, Meta y Putumayo tras la pandemia de COVID-19. Esta investigación se centró única y exclusivamente en los procedimientos internos del PNUD para la celebración de alianzas estratégicas, y no evaluó la actuación de terceros, como GeoPark, o su filial, Amerisur. Aunque el informe menciona alegaciones sin sustento realizadas por terceros sobre supuestos impactos sociales, ambientales o comunitarios, SECU aclaró que no establece conclusiones sobre el cumplimiento de GeoPark o Amerisur ni sobre la veracidad de esas afirmaciones.

GeoPark rechaza categóricamente estos señalamientos infundados y reitera que todas sus operaciones se fundamentan en el respeto a los derechos humanos, el cuidado del ambiente y la construcción de confianza con sus comunidades vecinas.

Cabe señalar que, en abril, Rutas del Conflicto publicó un artículo de contenido similar, frente al cual la Compañía respondió oportunamente a través de su filial Amerisur. Dicha respuesta puede consultarse en el siguiente enlace: Amerisur comenta sobre artículo relacionado con sus operaciones en Putumayo.

En GeoPark, tenemos una Política de Derechos Humanos, alineada con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta política se implementa mediante procesos periódicos de debida diligencia orientados a identificar riesgos reales y potenciales, y a definir medidas concretas de prevención y mitigación. Como reflejo de nuestro compromiso en esta materia, hemos fortalecido nuestro Sistema de Derechos Humanos con protocolos específicos, entre ellos:

• Protocolo para Contribuir a la Protección de Personas en Situación de Riesgo o Amenaza, que establece medidas de prevención y respuesta frente a riesgos que comprometan la vida, la integridad o la seguridad de cualquier persona en el marco de nuestras operaciones.

• Protocolo de Relacionamiento con Comunidades Étnicas, que fija lineamientos para un diálogo respetuoso, transparente y culturalmente pertinente con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y demás comunidades étnicas en los territorios donde operamos.

Con más de dos décadas de presencia en Latinoamérica, en GeoPark tenemos un compromiso irrestricto de actuar con los más altos estándares sociales y ambientales, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios donde operamos. Los avances en este camino están reflejados en nuestro Reporte SPEED/Sostenibilidad 2024, publicado en la página web de la Compañía.

Agradecemos el compromiso de El Espectador con el periodismo independiente y confiamos en que estas precisiones serán tenidas en cuenta en futuras publicaciones, en aras de brindar a los lectores información veraz, completa y equilibrada.

Adriana La Rotta. Directora de Comunicaciones.

