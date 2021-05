De Investigaciones Estratégicas sobre un artículo

De manera atenta me dirijo a ustedes para manifestar mi inconformidad y precisar aspectos relevantes del reportaje titulado: “Señalamientos de un exejecutivo de Cemex contra investigadores de Jaime Granados”, publicado en su edición digital del sábado 30 de mayo e impresa del domingo 31 de mayo.

1. La publicación cita a Investigaciones Estratégicas & Asociados, una compañía con amplia trayectoria profesional, y a mi persona como director y representante legal con señalamientos contrarios a la verdad. Al respecto, expreso que no fui consultado a fin de exponer mis argumentos, como era de esperarse, omitiendo uno de los principios básicos del periodismo, la confrontación de la fuente y más frente a Édgar Ramírez.

2. Para su información, Édgar Ramírez es exejecutivo de la multinacional en mención, prófugo de la justicia y con orden de captura vigente por los delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en documento privado.

3. No es cierto que funcionarios de nuestra firma hubiesen suplantado a investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) utilizando prendas de dicha institución, como tampoco que el suscrito diseñara y ejecutara todos los detalles para ocultar información e inducir al error a la autoridad judicial. Primero, porque ello constituye delitos sancionados por la ley y, segundo, porque no ocurrió, pero adicionalmente la referida publicación, además de citar el testimonio de un procesado por graves delitos y prófugo, no demuestra cómo hicimos la supuesta suplantación o cómo indujimos al error a la autoridad judicial.

4. Al respecto, hemos iniciado las acciones legales correspondientes contra el señor Ramírez por sus falsas afirmaciones, por los delitos de injuria y calumnia, y eventualmente falsedad y fraude procesal en Colombia, y de comprobarse que estas manifestaciones se han realizado en los Estados Unidos, presentar denuncia penal por el delito de perjurio.

5. La dirección y teléfonos míos y de nuestra compañía son públicos; sin embargo, los allego en esta comunicación, por si su equipo de trabajo en el futuro desea ampliar información y contrastar de manera directa la información que recibe y desea publicar.

6. Desafortunadamente, este tipo de aseveraciones imprecisas y descontextualizadas generan graves perjuicios reputacionales y económicos construidos con años de trabajo frente a nuestros numerosos clientes.

Carlos Fernando Salazar. Director general, Investigaciones Estratégicas.

