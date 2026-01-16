De regreso a la pista

El finlandés Valteri Bottas y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, nuevos pilotos de Cadillac. Foto: Cadillac

El reconocido y tan aclamado Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1, y es precisamente en el circuito de Imola, Italia. El regreso de ‘Checo’ Pérez será para la temporada 2026 junto con su nuevo compañero, Valtteri Bottas, con el equipo de Cadillac. Frente a la noticia de su regreso se ha generado una mezcla de entusiasmo y cautela. Dicho entusiasmo se vio reflejado en el test de Imola con el Ferrari SF-23, en las primeras pruebas reales del proyecto que marcó el ingreso de General Motors a la F1 en el 2026. El equipo de Cadillac será el número 11 de la parrilla, y este equipo parece tener una visión distinta a las demás escuderías, donde el talento y la experiencia de los pilotos son valorados por encima de la dinámica interna del equipo.

Cabe mencionar que la estrategia de Cadillac toma sentido, como lo afirmó Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac: “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”. Esta confianza externa refuerza, sin duda alguna, la idea de la experiencia inigualable del piloto mexicano; una confianza que lo podría llevar a su primer podio con dicho equipo.

El test fue la primera oportunidad que ‘Checo’ tuvo de trabajar después de un año de no estar en la pista desde el GP de Abu Dabi de 2024, cuando la escudería Red Bull Racing decidió finalizar su contrato, el cual estaba vigente hasta 2026. Este retiro fue con la excusa de su bajo rendimiento en comparación a su compañero Max Verstappen. Sin embargo, esto no fue lo que se evidenció en los dos días de pruebas, cuyo objetivo principal es que los jóvenes pilotos se puedan familiarizar con la F1. Aunque este no es el caso de Pérez, cuyas prácticas fueron para evaluar su físico; en ellas solo demostró su experiencia, dando excelentes resultados, como el de su segundo stint, en que completó 39 vueltas con un tiempo de 1:17.87.

El rendimiento que tuvo en sus dos días de prácticas fue alentador y llenó de esperanza al nuevo equipo, que lo está apostando todo. Queda claro que Cadillac le apuesta todo a sus pilotos. Buscan explotar sus potenciales y no solo ganar el campeonato de constructores, como sucedió en escuderías como Red Bull Racing al sacar una ficha tan invaluable como esta. El panorama de Red Bull no pinta nada bien después de la salida del exdirector del equipo, Christian Horner, quien expresó que “el rendimiento no fue el que habíamos imaginado”. Y es que la escudería sigue demostrando su deseo por ganar el campeonato de constructores, sin importar a quiénes tengan que sacar por no alcanzar los resultados que ellos esperan, llevando así a Red Bull Racing a la cuerda floja. Mientras que, por otro lado, la escudería Cadillac está apostando todo por el equipo, apoyando grandes talentos como Bottas y Pérez. Cadillac ya anunció que entre el 26 y el 30 de enero de este año ya tendrán su nuevo monoplaza listo para la nueva temporada. La gran pregunta es ¿quién será el más rápido en 2026?

Dana Katerin Poveda Rodríguez

