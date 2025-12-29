Dos aspectos a resaltar

"Consideremos la importancia resaltar la edición de El Espectador (14-12-25) sobre los personajes del año": Ana María Córdoba Foto: Leidy Katerine González Clavijo

El ruido de las festividades de Navidad y fin de año no han impedido que consideremos la importancia resaltar la edición de El Espectador (14-12-25) sobre los personajes del año porque es como una fotografía ampliada de lo positivo de la vida colombiana. Me gusta porque es variada en cuanto al origen y las actividades desplegadas por estas personas seleccionadas y porque no son los típicos personajes que se ven todo el año ante todo por sus escándalos. Por fortuna no hay ninguno de esos. Por el contrario, desde una humilde tumaqueña que brilla en las pasarelas de París pasando por un ejemplar doctor en educación que se acerca a la niñez, un dinámico ejecutivo hace realidad el sueño del metro en Bogotá, los gestores de los espectáculos del entretenimiento, la abogada que persiste en la defensa de los derechos de la mujer frente a tanta violencia, el joven chef que se luce en las cocinas internacional rescatando sabores, un director de cine que se atreve a competir en grandes festivales sin complejos, una artista que cuida el arte con criterio, un gestor cultural que no deja morir el teatro para todas las edades, por supuesto, artistas de la buena música con novedosas melodías, la incursión de actrices en escenarios antes reservados para ciertas élites y gente nativa dedicadas a impulsar el turismo propio. Bonita fotografía de nuestros compatriotas que con sus diversas actividades contribuyen a la paz nacional.

El otro aspecto que deseo resaltar es un mensaje de gratitud para ese amplio sector de trabajadores colombianos en las más variadas actividades para que la mayoría de nosotros podamos disfrutar de sus servicios. A veces no reparamos en los sacrificios que deben hacer ellos y ellas para que podamos pasarla bien: servidores de hoteles y casa de huéspedes, meseros de restaurantes, empleadas y dependientes de almacenes y supermercados, celadores y vigilantes, personal médico, paramédico y de farmacias, bomberos y policías, guías turísticas, repartidores de domicilios, y vaya a saber cuántos oficios varios se me escapan y que están ahí, tal vez devengando salarios inferiores a su esfuerzo. A todos ellos, a todos esos compatriotas que sacrificaron su descanso y su vida familiar un cariñoso saludo de gratitud. Paz y prosperidad para 2026.

Ana María Córdoba Barahona

