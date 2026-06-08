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Hay dos maneras de odiar a la izquierda en Colombia. La primera es cara: cuesta impuestos, regulaciones, les tocan el negocio. Quienes odian así saben exactamente qué están protegiendo. La segunda manera es gratis. O eso creen. Es el odio prestado: el que alguien más fabricó, empacó con pirotecnia y entregó en una tarima. El que se siente propio. El que defiende empresas que no se tienen, tierras que no se poseen, fortunas que no existen.

Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial con los dos tipos de odio. Pero principalmente con el segundo, porque en Colombia hay más gente sin fortuna que con ella, y el odio prestado, bien administrado, rinde más que cualquier programa de gobierno. Tres páginas son suficientes cuando el miedo hace el resto del trabajo.

Y por eso existen dos especies de votantes. La primera tiene empresa, inversión, dinero en movimiento y, sobre todo, la certeza de que un país que funcione para todos es una amenaza personal. Tienen estudios profesionales con posgrado, varios formados en el exterior. Conocen perfectamente el programa del tal Abelardo: saben que son tres páginas, que no propone nada concreto, y que un programa que no propone nada no amenaza nada. Ese vacío es, para quien ya tiene todo, el mejor programa posible: no toca lo que ya está, no reforma el negocio que han construido alrededor de la salud de los colombianos, por ejemplo. Este grupo odia a la izquierda con razones contables, no filosóficas. Su odio tiene factura. Aquí también están los cristianos, que descubrieron a tiempo que el candidato, otrora ateo por convicción, había encontrado a Dios con puntualidad electoral. La fe llega cuando se la necesita.

La segunda especie es más numerosa y, sociológicamente, más interesante. Son asalariados en su mayoría, estratos dos y tres, debiendo aún el crédito con el que pagaron la universidad. No tienen empresa, no tienen tierras, no tienen más de cinco propiedades. Pero votan con salvajismo a quien defiende su fortuna, porque han sido convencidos, con notable eficiencia, de que esa fortuna existe y está en peligro. También odian a la izquierda. Pero su odio tiene otra textura: no es el odio de quien protege lo que tiene, sino el odio aprendido de quien protege lo que le dijeron que tiene. No saben exactamente por qué la izquierda es peligrosa. Solo sienten que es así. El sentimiento, en política, suele ganarle al argumento. Especialmente cuando el argumento requiere leer más de tres páginas.

Y entonces llega el show. Un hombre en una tarima con chaleco antibalas — solo él, porque su familia, que lo acompaña sonriente, confía en otras formas de protección—, luces, pirotecnia, gritos sobre el país que seremos cuando los comunistas no nos roben lo que no tenemos. Entretenimiento de primera categoría.

Este grupo no eligió su odio. Se lo construyó pacientemente, ladrillo a ladrillo, el grupo anterior. El primer grupo diseñó el sistema; el segundo lo compró a cuotas. Y, como toda deuda, la paga quien menos tiene.

El primer grupo vota para proteger lo que tiene. El segundo vota para proteger lo que teme perder, aunque nunca lo haya tenido. El problema es que el país lo pagamos todos. Incluidos los que votaron con el odio de otro.

Pero no se preocupen. Hay pirotecnia y voto para rato.

Miguel Villa Escorcia, Bogotá

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