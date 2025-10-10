El presidente que no fue: respuesta a Ramiro Bejarano

Resume e infórmame rápido

En su columna del día domingo, Ramiro Bejarano hace una reseña del libro El presidente que no fue. La historia silenciada de Gabriel Turbay, de Olga Lucía González. Sin duda, el libro en sus 467 páginas hace justicia con un personaje de la vida nacional que no ha sido objeto del interés de los historiadores. Gabriel Turbay Abunader fue un político liberal, defensor de un proyecto modernizante del que participó como diplomático, y el cual tuvo protagonismo en la vida nacional los años 30 y 40 del siglo XX. Contemporáneo de Jorge Eliécer Gaitán, compartieron destinos paralelos en ese período de la vida nacional. A Turbay se le conoce como uno de los modernizadores, en tanto que a Gaitán como el caudillo alineado con las clases populares.

Bejarano, en su columna, se centra en los aspectos señalados por la autora del libro, sin cuestionar ni poner en duda ninguno de sus planteamientos. Reconoce que la autora hace uso de fuentes de archivo, periódicos de la época y otras evidencias que le dan solidez a sus argumentos. No obstante, a partir de dichas fuentes, llega a concluir entre otras cosas que Gaitán se alió con Laureno Gómez sin indagar cómo se generan las alianzas en las campañas electorales. Sin duda, esa puede ser una hipótesis, mas no se puede afirmar tal alianza para traicionarlo. Otro ejemplo es el racismo atribuido a Jorge Eliécer Gaitán, con la evidencia de un cartel colocado en Bucaramanga, que decía: “Turco No”. En las campañas electorales, lo que hacen los seguidores de un candidato es algo que se sale de su control.

Finalmente, no se puede afirmar que si Turbay hubiese ganado las elecciones, nos habríamos ahorrado la época de la violencia política. Eso no pasa de ser una presunción, sobre la cual ni la historia, ni la politología, ni la sociología pueden hacer nada. Sobre algo que pudo ser y no fue es imposible formular alguna hipótesis. En todo caso, el libro de Olga Lucía González, escrito en una prosa impecable, abre la brecha para investigar más sobre este período de la historia.

Isaías Tobasura Acuña

