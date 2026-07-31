La derecha colombiana en conflicto

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A causa de los resultados de las últimas elecciones a la presidencia, la derecha colombiana ha entrado en disputa. En concreto, el hecho de que la candidata del Centro Democrático (Paloma Valencia) haya perdido, y de manera tan contundente; y que el señor Abelardo de la Espriella las haya ganado, y de manera tan contundente, ha dado origen a una especie de lucha por el liderazgo por la derecha en el país, entre Álvaro Uribe y De la Espriella. De una parte, este último señor se quiere erigir en el líder máximo de la derecha, a la vez que Uribe no se quiere dejar desbancar. Sería algo inadmisible y deshonroso para quien ha sido el líder indiscutible de esta colectividad por más de 20 años. Pero resulta que Abelardo no solo pasó por encima de Uribe, sino que es un hombre vanidoso y ególatra que no va a desaprovechar el liderazgo que le otorgaron los electores para lograr su cometido, así sea yéndose en contra del gurú de la derecha colombiana. No por nada se cree un tigre.

La elección del presidente del Senado permite comprobar esta tesis. Está tan decidido Uribe a darle la pelea a De la Espriella, que se alió con unos de sus mayores contradictores: Petro. Una alianza que, así sea coyuntural, tiene sorprendido a todo el mundo político. Sin embargo, no hay mayor misterio en ello: Uribe, unido con el partido que tiene la mayor bancada, el Pacto Histórico, le puede minar el poder a De la Espriella, lo cual es igualmente favorable para Petro y su grupo político. Entre los dos podrían hacerle la vida imposible al tigre, pero, ¿hasta dónde llegarán las cosas en este sentido? ¿Podrá prosperar la alianza Uribe-Petro? ¿Tendrán la intención de seguir adelante con sus jugadas, pese al costo político que puedan tener en un futuro? Algunas de las cosas que por ahora parecen estar claras es, de una parte, que la pelea entre Uribe y De la Espriella ya está casada; y de otra, que es factible que diversos senadores de la derecha prefieran aliarse con quien está actualmente en el poder por los beneficios que ello les puede representar, lo que tendría como consecuencia que Uribe se vaya quedando solo y sin mayor poder sobre los senadores de su propio partido. Si Uribe persiste con su actual aliado; y un día se da la mano con Iván Cepeda, tendrán más argumentos los oportunistas de la extrema derecha para irlo abandonando. Entonces, cabe preguntarse ¿será que los ardores de la lucha por la supremacía política harán que no le preste la suficiente atención a los riesgos que puede correr? Por ahora solo queda decir amanecerá y veremos.

Camilo Hernández

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